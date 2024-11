Deputado é expulso do PL após candidatura petista: "Incorência"

Junior Mano foi reeleito deputado federal como o segundo mais votado do Ceará - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

O deputado federal Junior Mano (PL-CE) foi expulso do partido, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro,por apoiar uma candidatura do PT em sua cidade natal. Neste segundo turno, o liberal declarou apoio ao candidato Evandro Leitão à prefeitura de Fortaleza.

O parlamentar até chegou a participar de um comício ao lado do petista no município, o que teria deixado o ex-mandatário irritado. No primeiro turno eleitoral, decidido no dia 6 de outubro, o PL afiançava a candidatura de André Fernandes. Apesar disso, o liberal fez palanque ao postulante.

Leia mais

>> PF vai indiciar Bolsonaro e ex-ministros no inquérito do golpe

>> Bolsonaro diz que não quer ver Michelle na política

O deputado usou as redes sociais na tentativa de se defender do ato e compartilhou uma reportagem em que mostram coligações onde PT e PL estiveram juntos no primeiro turno. As alianças, por sua vez, elegeram 49 prefeitos.

“Discurso demagogo do PL. PT e PL estiveram juntos em várias cidades do país. Incoerência tem só no Ceará? Maranhão teve coligação", escreveu.

Junior Mano foi reeleito deputado federal como o segundo mais votado do estado com 216.531 votos. Em primeiro, ficou André Fernandes, com 229,5 mil votos.