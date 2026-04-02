POLÍTICA
Deputado Fernando Marangoni é suspeito de agredir ex-esposa
Vítima foi ouvida pela polícia e solicitou à Justiça uma medida protetiva de urgência
Por Isabela Cardoso
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O deputado federal Fernando Marangoni (União-SP) virou alvo de uma investigação da Polícia Civil após sua ex-esposa, a médica Fabiana Marangoni, registrar uma ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santo André, em São Paulo.
O caso, que aconteceu na quarta-feira, 1º, envolve relatos de agressões físicas ocorridas no apartamento onde ambos moravam, apesar de estarem divorciados há seis meses. Eles viviam em quartos separados, de comum acordo.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima foi ouvida na unidade policial e solicitou à Justiça uma medida protetiva de urgência. Também foram requisitados perícia no local e exame de corpo de delito junto ao Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil segue apurando o caso. A solicitação de medida protetiva será analisada pela Justiça, que deve decidir sobre possíveis restrições ao deputado.
Versões divergentes
Em um vídeo divulgado após a repercussão do caso, Fabiana Marangoni afirmou que as informações de que teria sido “espancada” não são verdadeiras. Apesar disso, ela confirma que houve agressões físicas e pede respeito diante da situação.
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Já o deputado Fernando Marangoni nega as acusações. Em nota, ele afirmou que não agrediu a ex-esposa e declarou ter sido, na verdade, vítima durante a discussão.
“Hoje pela manhã, fui surpreendido pelo noticiário que informava que eu havia agredido minha esposa. Isso não é verdade. [...] O fato é que tivemos uma discussão pela manhã e minha esposa, com quem fui casado por 23 anos, me agrediu”, afirmou.
Veja a nota na íntegra:
"Hoje pela manhã, fui surpreendido pelo noticiário que informava que eu havia agredido minha esposa. Isso não é verdade. Também não é verdade que fui levado à delegacia policial. O fato é que tivemos uma discussão pela manhã e minha esposa, com quem fui casado por 23 anos, me agrediu. Estamos divorciados há seis meses e morávamos no mesmo apartamento, em quartos separados, de comum acordo. Nunca desrespeitei nenhum direito de minha esposa e de qualquer outra mulher. Tenho um compromisso inquebrantável com os direitos das mulheres. Como deputado federal, fui, inclusive, relator de um projeto que aumenta a proteção à mulher, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Minha maior preocupação, agora, é com minha família; temos três filhas que amo acima de tudo e devemos, eu e Fabiana, muito respeito a elas. Estou certo de que recuperaremos a paz em nosso lar, em nome da família que construímos."
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