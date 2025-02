Deputado pede impeachment de Lula por 'Pé-de-Meia'

Pé-de-Meia vira centro de pedido de impeachment contra Lula - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), membro do Movimento Brasil Livre (MBL), elaborou um pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros da Educação, Camilo Santana (PT), e Fernando Haddad (PT), da Fazenda, por conta do Pé-de-Meia.

Leia mais

>> Lula escolhe presidente da COP30; confira

>> Haverá centralidade nas decisões e anúncios do governo, diz Rui Costa

>> Lula cumprimenta Trump após posse: “Amizade histórica”

O deputado afirma que o Planalto cometeu crime de responsabilidade por criar “despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais”. Kim ainda alega uma tentativa de influência no resultado das eleições municipais de 2024, uma vez que alguns dos pagamentos foram realizados na semana do pleito.

“Vale mencionar que alguns desses pagamentos foram feitos na semana em que ocorreu o pleito municipal de 2024, o que pode mostrar que o intuito de tais pagamentos era influenciar a eleição de modo a favorecer os candidatos apoiados pelo governo federal”, diz trecho do documento, que ainda precisa de 171 assinaturas para ser protocolado.

Iniciativa do Ministério da Educação, o Pé-de-Meia consiste no pagamento de parcelas de R$ 200 para estudantes do ensino médio. Nas últimas semanas, o governo ampliou o programa para cursos universitários e licenciaturas.