Deputado reage após fala de Roma sobre processo: "Não fui notificado"

Diego Castro disse não ter sido notificado sobre ação disciplinar - Foto: Vanner Casaes | Agência Alba

Apontado nesta segunda-feira, 25, pelo presidente estadual do PL, João Roma, como um dos três alvos de processo disciplinar interno da legenda, o deputado estadual Diego Castro se manifestou, por meio de nota, e negou ter sido notificado.

Diego estaria sendo alvo do processo por ter ido na contramão da orientação da sigla em Barreiras, apoiando Davi Schmidt (Novo) para a prefeitura, enquanto a sigla esteve no arco de aliança de Otoniel (União Brasil), vencedor do pleito. O parlamentar disse ter seguido seus ideais conservadores.

“Não fui notificado pela direção do partido sobre qualquer decisão a respeito do meu posicionamento nas eleições municipais”, iniciou o deputado, que continuou.

“Reitero que apoiei o então candidato Davi Schmidt, do partido Novo, e não o candidato do União Brasil. Esse apoio foi em respeito ao pedido dos grupos conservadores de Barreiras. Jamais os trairia”, disparou o deputado bolsonarista.