Deputados bolsonaristas acampam no STF contra medidas impostas a Bolsonaro

- Foto: Divulgação / Helio Lopes

Deputados aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) montaram um acampamento em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na madrugada deste sábado, 26, para protestar contra as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de contato com o filho Eduardo Bolsonaro.

Por determinação da Polícia Militar do Distrito Federal, a Praça dos Três Poderes chegou a ser fechada para evitar manifestações e um possível "novo 8 de janeiro".

No fim da noite de sexta, o ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR), determinou que a Polícia Federal intimasse o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), para promover a remoção imediata dos manifestantes. Ibaneis chegou a ir ao local para negociar com o grupo de manifestantes, comandados pelo deputado Hélio Lopes (PL-RJ).

Além de Hélio, os deputados Sóstenes Cavalcante (PL-AL), Gilberto Silva (PL-PB), Coronel Chrisóstomo (PL-RO) e Rodrigo da Zaeli (PL-MT) também foram citados.

Na sua decisão, Morae determinou a prisão em flagrante dos deputados, "assim como quaisquer outros indivíduos que se encontrem em frente ao Supremo Tribunal Federal participando de possível prática criminosa".

O acampamento foi desmobilizado e os deputados presentes se manifestaram contra a decisão. "Ameaçaram nos prender. Ditadura, vivemos em uma ditadura no Brasil", escreveu Chrisóstomo, no X.