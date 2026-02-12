Desembargador baiano César Jatahy será vice-presidente do TRF-1

Siga o A TARDE no Google

Eleição ocorreu na última terça-feira, 10 - Foto: Reprodução | TRE

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) elegeu, em sessão plenária administrativa, a nova mesa diretora que comandará a Corte no biênio 2026-2028.

Entre os eleitos, ganha destaque o desembargador federal baiano César Jatahy, escolhido a unanimidade, com 39 votos para o cargo de vice-presidente do tribunal, consolidando a representatividade da magistratura da Bahia na cúpula da Justiça Federal da 1ª Região.

A eleição ocorreu na última terça-feira, 10, e seguiu o rito previsto no regimento interno da Corte e definiu os nomes que estarão à frente da administração do maior tribunal regional federal do país em extensão territorial.

Nova composição da mesa diretora

Foram eleitos para os principais cargos da administração superior:

Desembargadora Federal Maria do Cargo, para o cargo de presidente do TRF1;

Desembargador Federal César Jatahy, para o cargo de vice-presidente;

Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus, para o cargo de corregedor regional.

| Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

A vice-presidência desempenha papel estratégico na estrutura do tribunal, atuando no apoio direto à presidência e exercendo atribuições administrativas e jurisdicionais de elevada relevância, destacando-se a apreciação da admissão dos recursos especiais e extraordinários.

A eleição de César Jatahy reforça a presença da magistratura baiana na direção do TRF1, que possui jurisdição sobre o Distrito Federal e doze estados da Federação, incluindo a Bahia.

Desembargador César Jatahy | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Posse em abril

A posse solene dos magistrados eleitos será no dia 16 de abril de 2026, às 11h. O ato marcará o início do mandato institucional que se estenderá até 2028.

A definição da mesa diretora é um dos momentos mais importantes do calendário administrativo da Justiça Federal, pois estabelece a liderança responsável pela condução das políticas internas, pela gestão orçamentária e pela representação institucional do tribunal perante os demais Poderes e a sociedade.