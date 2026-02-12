Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Desembargador baiano César Jatahy será vice-presidente do TRF-1

Baiano foi escolhido por 39 votos

Redação

Por Redação

12/02/2026 - 15:53 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Eleição ocorreu na última terça-feira, 10
Eleição ocorreu na última terça-feira, 10 -

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) elegeu, em sessão plenária administrativa, a nova mesa diretora que comandará a Corte no biênio 2026-2028.

Entre os eleitos, ganha destaque o desembargador federal baiano César Jatahy, escolhido a unanimidade, com 39 votos para o cargo de vice-presidente do tribunal, consolidando a representatividade da magistratura da Bahia na cúpula da Justiça Federal da 1ª Região.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A eleição ocorreu na última terça-feira, 10, e seguiu o rito previsto no regimento interno da Corte e definiu os nomes que estarão à frente da administração do maior tribunal regional federal do país em extensão territorial.

Nova composição da mesa diretora

Foram eleitos para os principais cargos da administração superior:

  • Desembargadora Federal Maria do Cargo, para o cargo de presidente do TRF1;
  • Desembargador Federal César Jatahy, para o cargo de vice-presidente;
  • Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus, para o cargo de corregedor regional.
Imagem ilustrativa da imagem Desembargador baiano César Jatahy será vice-presidente do TRF-1
| Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

A vice-presidência desempenha papel estratégico na estrutura do tribunal, atuando no apoio direto à presidência e exercendo atribuições administrativas e jurisdicionais de elevada relevância, destacando-se a apreciação da admissão dos recursos especiais e extraordinários.

Leia Também:

Desembargador César Jatahy é homeneageado em congresso
Baiano César Jatahy é empossado desembargador do TRF-1 nesta sexta

A eleição de César Jatahy reforça a presença da magistratura baiana na direção do TRF1, que possui jurisdição sobre o Distrito Federal e doze estados da Federação, incluindo a Bahia.

Desembargador César Jatahy
Desembargador César Jatahy | Foto: Reprodução | Arquivo Pessoal

Posse em abril

A posse solene dos magistrados eleitos será no dia 16 de abril de 2026, às 11h. O ato marcará o início do mandato institucional que se estenderá até 2028.

A definição da mesa diretora é um dos momentos mais importantes do calendário administrativo da Justiça Federal, pois estabelece a liderança responsável pela condução das políticas internas, pela gestão orçamentária e pela representação institucional do tribunal perante os demais Poderes e a sociedade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

César Jatahy eleição magistratura Justiça Federal TRF1

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Eleição ocorreu na última terça-feira, 10
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

Eleição ocorreu na última terça-feira, 10
Play

Maternidade de Salvador levará nome do deputado Alan Sanches

Eleição ocorreu na última terça-feira, 10
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

Eleição ocorreu na última terça-feira, 10
Play

‘Netflix do governo’ será exibida nas escolas; entenda proposta

x