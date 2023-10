Devido cirurgia, Lula aparece com máscara em reunião no Itamaraty

Por recomendação médica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu usando máscara em reunião com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, no Palácio do Itamaraty nesta segunda-feira, 25.

O uso da máscara é para evitar que o presidente seja infectado por qualquer vírus ou bactéria antes da cirurgia que será realizada na sexta-feira, 29. O procedimento cirúrgico, que será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, vai tratar de uma artrose no quadril que tem causado dores a Lula.

A cirurgia ocorrerá em Brasília por motivos logísticos e será feita na unidade da capital federal. Depois, ele ficará em repouso no Palácio da Alvorada.