Dilma é reeleita para o comando do Banco do Brics

Dilma foi reconduzida para o comando do Banco do Brics - Foto: Reprodução/TV Brasil

A ex-presidente da República Dilma Rousseff foi reconduzida para o comando do Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco do Brics. A eleição para o posto aconteceu neste domingo, 23, em Pequim, na China.

Dilma assumiu a presidência do banco em abril de 2023 com previsão de término do mandato em julho deste ano, mas ainda em 2024, o presidente da Rússia, Vladmir Putin defendeu a extensão do mandato de Dilma à frente da instituição. O presidente russo ponderou que com as restrições ao país devido a guerra da Ucrânia poderiam comprometer a atuação de um russo no banco.

A mesa de presidente e vice-presidentes do Banco do Brics é definida em uma rotatividade entre os membros fundadores (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) do grupo. O banco é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição. Também fazem parte do coletivo, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Existem ainda os chamados países parceiros.

Neste domingo, Dilma também afirmou estar recuperada de uma doença que resultou numa internação por uma semana no fim de fevereiro. Ela teve uma inflamação do nervo vestibular, que provoca vertigem, tontura e desequilíbrio.