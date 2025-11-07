Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ROMPIMENTO

Direita rachou? Eduardo acusa Nikolas de querer se livrar de Bolsonaro

Filho do ex-presidente compartilhou um texto com critícas ao colega

Redação

Por Redação

07/11/2025 - 19:57 h
Relação de Eduardo e Nikolas está estremecida.
Relação de Eduardo e Nikolas está estremecida. -

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o correligionário e colega de parlamento Nikolas Ferreira (PL-MG). Eduardo compartilhou na rede social X, uma publicação que acusa o parlamentar mineiro de querer “se livrar” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro ataca Tarcísio e se lança candidato ao Planalto
Nikolas Ferreira é condenado a pagar R$ 30 mil por fala transfóbica
'Partido dos Traficantes': Nikolas Ferreira apaga post por ordem judicial

“A briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: ‘Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor.’ Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro”, afirma o texto que foi apagado depois.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Essa não é a primeira crítica pública feita por Eduardo a Nikolas. Em julho deste ano, o parlamentar disse que era “triste ver a que ponto o Nikolas chegou”.

Já o relatório da Polícia Federal (PF), que embasou o indiciamento de Bolsonaro e do filho Eduardo por coação, apontou que o deputado federal compartilhou com o pai críticas a Nikolas, nesse mesmo mês.

Segundo a investigação, as mensagens foram enviadas em 17 de julho, por meio do WhatsApp. Eduardo encaminha dois links do X que, de acordo com a PF, remetem a críticas a Nikolas pela ausência de divulgação de manifestações em apoio ao ex-presidente. As publicações também fazem menção a uma suposta tentativa de “descolar” a imagem de Nikolas do ex-mandatário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

críticas eduardo bolsonaro Jair Bolsonaro Nikolas Ferreira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Relação de Eduardo e Nikolas está estremecida.
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Relação de Eduardo e Nikolas está estremecida.
Play

Polêmica no CAB: escultura ligada a Exu é criticada por deputado

Relação de Eduardo e Nikolas está estremecida.
Play

STF decide destino dos ‘kids preto’ que planejaram matar Lula e Moraes

Relação de Eduardo e Nikolas está estremecida.
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

x