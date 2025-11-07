ROMPIMENTO
Direita rachou? Eduardo acusa Nikolas de querer se livrar de Bolsonaro
Filho do ex-presidente compartilhou um texto com critícas ao colega
Por Redação
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o correligionário e colega de parlamento Nikolas Ferreira (PL-MG). Eduardo compartilhou na rede social X, uma publicação que acusa o parlamentar mineiro de querer “se livrar” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Leia Também:
“A briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: ‘Temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor.’ Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro”, afirma o texto que foi apagado depois.
Essa não é a primeira crítica pública feita por Eduardo a Nikolas. Em julho deste ano, o parlamentar disse que era “triste ver a que ponto o Nikolas chegou”.
Já o relatório da Polícia Federal (PF), que embasou o indiciamento de Bolsonaro e do filho Eduardo por coação, apontou que o deputado federal compartilhou com o pai críticas a Nikolas, nesse mesmo mês.
Segundo a investigação, as mensagens foram enviadas em 17 de julho, por meio do WhatsApp. Eduardo encaminha dois links do X que, de acordo com a PF, remetem a críticas a Nikolas pela ausência de divulgação de manifestações em apoio ao ex-presidente. As publicações também fazem menção a uma suposta tentativa de “descolar” a imagem de Nikolas do ex-mandatário.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes