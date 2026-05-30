Dono da Havan ironiza PEC 6x1: "Se for para quebrar, que seja rápido"

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O empresário Luciano Hang, dono da Havan, ironizou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovada pela Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, 27, que prevê o fim da escala 6x1 — o texto foi encaminhado ao Senado.

De acordo com o executivo, caso a matéria seja aprovada pela Casa Alta e, posteriormente, sancionada pelo presidente Lula (PT), o cenário representaria uma "desgraça" para o Brasil.

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Para ele, a redução da jornada para 40 horas poderia causar uma onda de fechamento de pequenas e médias empresas, uma vez que os custos poderiam aumentar entre 15% e 20%, além de elevar os preços ao consumidor.

"Se for para quebrar o Brasil, que seja rápido", afirmou o empresário à Folha de S.Paulo. "Esses custos que vão ser colocados para a indústria, comércio e serviços serão repassados nos preços", completou.

Redução do poder de compra

Hang também afirmou que a inflação provocada por esse cenário reduziria o poder de compra dos trabalhadores. Segundo ele, muitos brasileiros poderiam precisar buscar uma segunda fonte de renda para compensar a perda financeira.

O empresário classificou ainda as leis trabalhistas brasileiras como medidas criadas por "pessoas que não gostam de trabalhar".

Fase de transição

A PEC estabelece uma fase de transição. Dois meses após a promulgação da futura emenda constitucional, trabalhadores regidos pela CLT passarão a ter direito a dois dias de descanso remunerado por semana e jornada máxima de 42 horas semanais. Após 14 meses da promulgação, a carga horária será reduzida oficialmente para 40 horas por semana.

O texto também prevê regras específicas para categorias com regimes diferenciados, como profissionais da saúde, segurança, transporte e limpeza urbana, além de medidas transitórias para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas e contratos terceirizados ligados à administração pública.