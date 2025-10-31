Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Luciano Hang perde ação e pagará R$ 33 mil a Lula após faixas polêmicas

Empresário teria violado honra e imagem do presidente, conforme Judiciário

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

31/10/2025 - 11:08 h | Atualizada em 31/10/2025 - 12:51
Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang
Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang -

O empresário Luciano Hang, dono da loja Havan, perdeu uma ação na Justiça contra o presidente Lula (PT) e terá de pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 33.333,33, após ter exibido frases ofensivas ao petista, em faixas levadas por aviões no litoral catarinense. O empresário ainda pode recorrer.

O caso aconteceu no verão de 2019 e 2020. Na ocasião, Hang pagou aviões para exibirem faixas com os dizeres "Lula cachaceiro, devolve o meu dinheiro", "Lula na cadeia, eu com o pé na areia" e "Melhor que verão, é o Lula na prisão".

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), o dono da Havan violou a honra e a imagem de Lula. Conforme os advogados autores da ação, Angelo Ferraro e Miguel Novaes, a iniciativa de Hang ultrapassou os limites da liberdade de expressão e configurou ataque pessoal.

Leia Também:

Filho de Luciano Hang não depende da Havan e constrói próprio império
Luciano Hang pede contrapartida para fim da "taxa das blusinhas"
Fim da amizade? Luciano Hang critica Bolsonaro e desabafa

A corte argumentou que, ainda que Lula seja figura pública e alvo de debates políticos intensos, tem direito à proteção da honra e imagem. Por isso, o empresário deveria ser condenado a pagar indenização.

A defesa de Luciano Hang ainda não se manifestou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

justiça Luciano Hang Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang
Play

Pacto do Trabalho no Carnaval pode se tornar padrão em festas pelo Brasil, diz ministro

Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

x