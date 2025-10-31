Luciano Hang perde ação e pagará R$ 33 mil a Lula após faixas polêmicas

Presidente Lula (PT) e empresário Luciano Hang - Foto: Montagem | Ricardo Stuckert/PR e Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O empresário Luciano Hang, dono da loja Havan, perdeu uma ação na Justiça contra o presidente Lula (PT) e terá de pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 33.333,33, após ter exibido frases ofensivas ao petista, em faixas levadas por aviões no litoral catarinense. O empresário ainda pode recorrer.

O caso aconteceu no verão de 2019 e 2020. Na ocasião, Hang pagou aviões para exibirem faixas com os dizeres "Lula cachaceiro, devolve o meu dinheiro", "Lula na cadeia, eu com o pé na areia" e "Melhor que verão, é o Lula na prisão".

Para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), o dono da Havan violou a honra e a imagem de Lula. Conforme os advogados autores da ação, Angelo Ferraro e Miguel Novaes, a iniciativa de Hang ultrapassou os limites da liberdade de expressão e configurou ataque pessoal.

A corte argumentou que, ainda que Lula seja figura pública e alvo de debates políticos intensos, tem direito à proteção da honra e imagem. Por isso, o empresário deveria ser condenado a pagar indenização.

A defesa de Luciano Hang ainda não se manifestou.