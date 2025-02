Fim da amizade? Luciano Hang critica Bolsonaro e desabafa

Bolsonaro recebeu apoio de Luciano Hang em 2018 e 2022 - Foto: Alan Santos | PR

O empresário Luciano Hang, proprietário das Lojas Havan, tem desabafado sobre as decisões recentes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi apoiador nas duas últimas eleições para o Palácio do Planalto.

A informação é de Paulo Cappelli, em sua coluna no portal Metrópoles. Segundo a publicação, Hang tem dito em conversas reservadas que Bolsonaro coloca seus interesses e o de sua família em primeiro lugar. Um dos exemplos é a possibilidade do ex-presidente, hoje inelegível, lançar a candidatura de um dos filhos para a presidência nas eleições de 2026.

Luciano, que chegou a doar R$ 1 milhão para a campanha de Bolsonaro em 2022, teria dito ainda que Bolsonaro tem se ausentado do debate político nos últimos meses. O empresário negou, entretanto, que tenha feito qualquer crítica ao ex-presidente.

“Agora, estão querendo colocar palavras na minha boca, sendo que não tenho feito comentários sobre política faz tempo. É lamentável o que tentam fazer. Qual o intuito de tudo isso? Porque, de graça, não estariam trazendo meu nome a público dessa maneira”, disparou, de acordo com a coluna.