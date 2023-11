Editoria de política revela novidades para período eleitoral | A TARDE

Um dos grandes protagonistas da imprensa na eleição nacional de 2022, quando, em parceria com a Atlas/Intel, acertou isoladamente a vitória de Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo Governo da Bahia, A TARDE tem novos rumos para consolidar sua posição de destaque, como pede a tradição de 111 anos, na cobertura política baiana.

Pensando nisso e no novo período eleitoral, onde teremos novos prefeitos e vereadores nos 417 municípios do estado, a editoria de Política do Grupo A TARDE, em parceria com o A TARDE Play, prepara uma série de projetos e novos produtos.

O pontapé inicial será dado nessa segunda-feira, 6, com a estreia do A TARDE Cast, programa de entrevistas que terá a apresentação dos repórteres de política Eduardo Dias e Lula Bonfim e trará os principais atores políticos e autoridades regionais e nacionais para discutir os principais assuntos envolvendo a temática, quinzenalmente às segundas-feiras, às 19h.

O programa inicial contará com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil) que debaterá os principais assuntos que nortearam sua gestão nos últimos 3 anos e a preparação para o pleito municipal de 2024 na capital baiana.

A TARDE Cast estreia na segunda-feira, 6 | Foto: Editoria de A TARDE / A TARDE

Editor de política do Grupo A TARDE, Fernando Valverde reforçou a importância desse novo momento para a centenária marca e a intenção de ser, mais uma vez, protagonista na cobertura do pleito eleitoral.

“Nossa cobertura em 2022 mexeu com a cobertura política estadual e com a forma de enxergar a metodologia das pesquisas de opinião. Indo nesse embalo, queremos ampliar ainda mais esse espaço de protagonismo em 2024 e isso converge com esse momento de apostar em novas mídias e formatos para diversificar o nosso conteúdo", pontuou.

"Estamos a pouco menos de um ano da próxima eleição e aproveitamos esse timing para arrumar a casa e investir em um produto que tenha a qualidade que a marca A TARDE demanda. Temos uma equipe experiente, e de grande reconhecimento no mercado, e essa parceria com o A TARDE Play vem para cravar ainda mais o nosso lugar no cenário político. Iremos oferecer novos formatos, mas o compromisso de trazer a informação de forma simples, imparcial e objetiva para o leitor permanece o mesmo. É isso que norteia a potência da marca que A TARDE tem e a tradição que foi construída ao longo desses 111 anos".

NOVOS PRODUTOS

A empreitada no formato audiovisual é possibilitada sobretudo pela entrega do Estúdio Sérgio Simões, equipamento lançado em comemoração aos 111 anos de história do Grupo A TARDE e que será palco para novos produtos que levarão informação, entretenimento e muito mais com a credibilidade reconhecida no cenário nacional.

Para Lais Rocha, Coordenadora de Conteúdo do A TARDE Play, braço audiovisual do grupo, a união entre com os núcleos de conteúdo que alimentam portal e impresso, e que será inaugurada por essa parceria com o núcleo de política, será ainda mais frequente e rica.

"O Portal e o A TARDE Play vem trabalhando juntos na produção de conteúdos desde o início. Esse intercâmbio de linguagens promove um enriquecimento das produções do Grupo. O novo estúdio representa a possibilidade de continuar avançando, ampliando o nosso leque de produções e conquistando uma audiência cada vez maior. Sempre com a qualidade e credibilidade de A TARDE", aponta Lais.

Entrelaçar todas as plataformas e entregar conteúdo de qualidade com uma equipe de peso: é assim que pensa também a Diretora do Portal A TARDE, Caroline Góis. Segundo ela, o Grupo A TARDE acompanha um movimento muito importante que é a integração e de desenvolvimento desses núcleos para falar do que sempre está na casa do povo soteropolitano, do povo brasileiro: a política.

“Confirmo sem sombra de dúvidas que temos hoje a melhor equipe de política representada em um grupo de comunicação em nosso estado. Então, a expectativa é enorme de que teremos grandes entrevistas, entrevistas que vão pautar a concorrência, entrevistas que serão referência para o nosso mercado no que diz respeito à política e tudo o que circula no ambiente político”, afirma.

“Então falar do A TARDE Cast, falar do Giro Político, que está por vir, falar de outros programas que vão entrar nessa grade do A TARDE Play e que envolvem a temática política, é sem dúvida alguma um orgulho e um pontapé para um movimento muito interessante, importante e necessário no cenário da comunicação baiana”, concluiu a diretora.

Para o sub-editor de política Eduardo Dias, que vai dividir a bancada do A TARDE Cast com o colega Lula Bonfim, a parceria entre o A TARDE Play e a editoria de política é resultado de meses de estudo com o objetivo de levar “um produto de qualidade, seja de imagem, de som e de conteúdo”

“Eu e Lula vamos dividir a tela mais uma vez, agora em nosso estúdio, no A TARDE Play, em nossos podcasts da Casa, nossos programas no Youtube e em nossas redes sociais. Vamos tocar esse final de ano e o início de 2024, que vai ser um ano muito importante para a política baiana, com um trabalho que faça jus ao histórico de qualidade sempre buscado por A TARDE. Damos o pontapé inicial agora para chegarmos na frente no ano que vem", disse

Cassio Moreira, Fernando Valverde, Eduardo Dias e Lula Bonfim | Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Além do programa, o grupo também prepara outros produtos, como o Giro Político, que será comandado por Lula e Eduardo em parceria com o repórter Cássio Moreira, do MASSA!, e que irá discutir os assuntos mais importantes da semana política na Bahia e do Brasil, bastidores das Câmara e da Assembleia Legislativa, analisar a conjuntura dos principais movimentos, compor quadros de convidados e muito mais, além do A TARDE 417, que se debruçará sobre a política e o cotidiano dos 417 municípios baianos.

“A expectativa é oferecer informação de qualidade sobre política para a população da Bahia. É o nosso papel, como imprensa, fazer chegar ao povo todos os detalhes que envolvem a coisa pública, o Estado. A cada dois anos há um processo eleitoral e as pessoas precisam estar cientes do cenário para tomar a melhor decisão diante das urnas. Além do mais, no dia a dia, é fundamental a participação popular, a cobrança, o acompanhamento dos políticos. Eles não podem fazer nada em suas vidas públicas sem que o povo tenha ciência. Queremos deixar cada baiano e baiana a par disso”, completa o repórter Lula Bonfim.