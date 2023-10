Grupo A TARDE celebra 111 anos de história e renovação | A TARDE

Com 111 anos de história, o Grupo A TARDE celebra mais de um século sendo pilar fundamental na comunicação baiana. Desde a sua fundação, no dia 15 de outubro de 1912, o veículo, que ostenta o título de jornal mais antigo do estado em funcionamento, tem sido referência em informação, transformação e renovação, buscando sempre se adaptar a mudanças.

Ao longo de sua história, o periódico se adaptou às mudanças de linguagem e sempre esteve alinhado às transformações tecnológicas, evoluindo para um sólido grupo de comunicação que hoje reúne plataformas que também atuam nas áreas digital, audiovisual e de jornalismo popular, com o impresso e portal Massa!

A lista de novidades para celebrar os 111 anos é ampla e traduz o espírito de renovação e pioneirismo que marcam a empresa desde a sua fundação pelo jornalista Ernesto Simões Filho. Para marcar a data, o Grupo A TARDE realiza no dia de hoje uma corrida de rua (veja mais abaixo), que junto com recente evento ciclístico e com a Travessia Mar-Grande Salvador, em novembro, reforçam o processo de retomada da realização de eventos esportivos.

O lançamento do caderno A TARDE Agro, na terça-feira (17), confirma o apoio histórico ao setor, um dos mais importantes da economia baiana. No mesmo dia acontece a inauguração do novo estúdio do núcleo audiovisual A TARDE Play, com introdução de novos programas e conteúdos (leia mais adiante).

As comemorações prosseguem até dezembro, com a realização do Festival de Blues do Capão (dias 1 e 2) e com evento festivo pelos 40 anos da rádio A TARDE FM (dia 9).

"Tudo é fundamentado na reputação, na credibilidade de nossa marca. Você pode ter diversas plataformas, como formas diferentes de impactar sua audiência, mas a efetividade de tudo isso só é possível e gira em torno de reputação, construída a partir da visão de vanguarda do fundador e que cresceu com a contribuição dos que passaram pela companhia nas fases seguintes", avalia João de Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.

Um grande pilar destacado por ele na fase atual é o sucesso do programa A TARDE Educação, presente em cerca de 1/4 dos municípios baianos, sob a coordenação do diretor de Relações Institucionais Luciano Neves e da gestora Andrea Silveira.

"Nossa plataforma de educação é uma iniciativa que nos valida por mais 100 anos e que creio ser a maior contribuição dada para a população. O Grupo está completamente engajado no desafio de contribuir para mudar a história da educação na Bahia, queremos deixar a nossa contribuição, como veículo de comunicação, e certamente poder replicar isso para o Brasil", afirma João Leitão.

Sedes

Durante 45 anos, A TARDE ocupou a sede da Praça Castro Alves, até se mudar para o atual endereço no Caminho das Árvores. O jornal foi um dos primeiros equipamentos a instalar-se no novo centro financeiro de Salvador, ao lado do Shopping da Bahia e da Rodoviária de Salvador.

Primeira sede de A TARDE na Praça Castro Alves | Foto: Arquivo A TARDE

A empresa sempre esteve na vanguarda do jornalismo, abordando questões sociais, políticas, esportivas e culturais, dando voz a diversas perspectivas. No entanto, não se limitou apenas à diversidade de formatos, mas também buscou trazer novos programas em plataformas multimídias e eventos integrativos.



“São 111 anos de história que permitem que o veículo sobreviva porque ele se reinventa e se integra. Ele converge as suas plataformas com os nossos impressos, os nossos portais, a rádio, agora o audiovisual, consolidando de forma técnica e qualificada, todas essas entregas. É muito orgulho, não só pra mim que lidera essa equipe do núcleo digital, mas para todo o grupo”, destaca a diretora do núcleo digital, Caroline Góis.

Destaque no ranking

Cada vez mais fortalecido nos meios digitais, A TARDE permanece no grupo de liderança entre os veículos impressos do Brasil, reforçando o seu status de maior veículo do Norte/Nordeste e de pioneirismo no estado.

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC), no mês de agosto de 2023, o jornal A TARDE conquistou a 6ª posição no ranking nacional de circulação, com uma média/jornais/dia de 68.906, de acordo com os dados auditados pelo IVC. Seu concorrente direto ocupou a 7ª posição, com uma circulação média diária de 57.612 exemplares.

Além disso, A TARDE se mantém como o líder de circulação (impresso/digital) no Nordeste, de acordo com os dados do Instituto divulgados no mesmo mês. Esse sucesso é resultado de um crescimento anual notável de 41,34%, desde que conquistou a liderança em setembro de 2020.

"A credibilidade de A TARDE é o maior patrimônio do Grupo, o que sustenta a confiança da nossa audiência e temos uma grande responsabilidade de zelar por isso produzindo conteúdos relevantes, confiáveis e com responsabilidade social. Para isso, é fundamental manter um diálogo permanente com os diversos setores da sociedade, sem distinção, aprimorando a cada dia o fazer jornalístico. À frente das equipes de A TARDE e Massa!, tenho a alegria de conviver e trabalhar com profissionais incríveis, que dão o melhor de si para que o Grupo A TARDE honre a tradição com mais de um século de fazer do bom jornalismo um instrumento em defesa da Bahia e dos baianos" , afirma Luiz Lasserre, diretor dos dois veículos impressos.



Corrida

Como parte das comemorações pelos 111 anos, A TARDE vai celebrar sua história realizando o evento esportivo “A TARDE Run - A Maratona da Bahia” no domingo, 15. A corrida reúne atletas e entusiastas em uma experiência que une saúde e lazer.

A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal|



A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A Tarde, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal | Foto: Divulgação

O objetivo do Grupo não se restringe apenas ao estímulo da prática de esportes ao ar livre e um estilo de vida ativo, mas também ao fortalecimento das relações comunitárias, à promoção da sustentabilidade e do legado de uma infraestrutura esportiva, como explica o diretor de marketing, Eduardo Dute.

“Neste momento em que estamos, às vésperas de uma olimpíada, buscamos esportes que remetem ao evento e possam ser realizados por todas as camadas da sociedade, promovendo uma integração entre a população e a cidade, percorrendo suas vias e lançando olhar sobre a estrutura disponível para a prática desses esportes. Esses eventos não são apenas celebrações do esporte, mas também motores de progresso para a cidade”, comenta Dute.

“O objetivo principal do Grupo A TARDE é fazer o que ele fez a vida inteira, dialogar com a sociedade civil. Sempre dialogou levando informação há 111 anos, sempre teve esporte, agora já está revivendo essas provas. Então, não só abordando saúde, mas essa parte social mesmo de promover eventos para que a sociedade possa participar, a custo bem acessível”, completa Ildazio Tavares Jr., da Viramundo e apresentador do A TARDE Talks.

Segundo Eduardo Dute, a escolha da corrida para celebrar o 111º aniversário do Grupo representa a perseverança, superação, resiliência e determinação do veículo, que vem retomando toda sua força nos últimos anos.

“Foram poucos anos de hibernação que agora estão ressurgindo com toda a força e representatividade que o Grupo A TARDE sempre teve. Correr uma maratona com chegada na Arena Fonte Nova, no dia de aniversário do Grupo, será uma maneira única e significativa de celebrar a história do veículo, promover o esporte, além de inspirar pessoas a se envolverem em atividades físicas e a se tornarem mais ativas em suas comunidades”, conclui o diretor de marketing.

Além da corrida, o veículo abraça uma série de eventos esportivos que promovem o movimento e a superação. O Giro A TARDE reuniu cerca de 500 inscritos no dia 17 de setembro para um passeio ciclístico por pontos turísticos da capital baiana. Além de celebrar o dia mundial sem carro e incentivar a prática esportiva, o evento foi ambiente para reencontros de amigos e diversão em família.

Família Franco e família Velloso marcaram presença no Giro A TARDE | Foto: Victor Razoni | Ag. A TARDE

Uma novidade que também incentiva a vida saudável e a superação pessoal é o evento esportivo a nado, a Travessia Mar Grande-Salvador, que acontecerá no dia 19 de novembro. São 68 anos desde que o A TARDE realizou a primeira prova, no ano de 1955.

“Ela [Travessia] representa uma celebração da cultura, da superação e do amor pela natação. Esta travessia icônica possui inúmeras dimensões de importância. Carrega uma tradição de 68 anos, enraizada na cultura do estado, conecta as gerações, como um lembrete das raízes históricas da Bahia. São inúmeras histórias de famílias e nadadores e nadadoras que realizaram a prova e essas histórias serão contadas em um documentário que será lançado brevemente”, descreve Dute.

Cultura

A música e a cultura desempenham papéis essenciais nas atividades do Grupo A TARDE. Ildázio também comentou sobre alguns projetos culturais realizados pelo veículo que estão previstos para os próximos meses.

"O A TARDE está dialogando com a sociedade, interiorizando, tendo capilaridade com seus eventos. A gente vai estar em muitos lugares no interior, com arte, cultura e esporte. Indo para sociedade promovendo cultura, turismo, desenvolvimento, gerando emprego e renda. Está vindo um festival aberto ao público sem cobrança de ingresso, com oficinas e interação com toda a comunidade, vai ser uma coisa fantástica", revela o apresentador.

Agronegócio em destaque

Na mesma linha de zelar pela interação com a comunidade baiana, A TARDE reconhece a importância de promover setores produtivos com papel essencial no desenvolvimento econômico estadual. A sinalização mais recente tem sido a realização de eventos temáticos e a produção de produtos e conteúdos especiais focados em segmentos baianos expressivos.

Na terça-feira, dia 17, chega às mãos e telas dos leitores o A TARDE Agro, caderno voltado à cobertura das temáticas e debates do segmento agropecuário. "A TARDE tem uma ligação antiga e profunda com o setor, que ganhou maior visibilidade há 35 anos, a partir do lançamento do caderno A TARDE Rural, e que prosseguiu com a posterior criação da editoria semanal de Agronegócios. O lançamento de um novo espaço vem contribuir para fomentar ainda mais essa atividade tão pulsante e que merece toda a nossa atenção", aponta a diretora de conteúdos e projetos especiais do Grupo, Mariana Carneiro.

No decorrer de sua história A TARDE tem dado atenção especial a conteúdos agropecuários, a exemplo do Caderno A TARDE Rural e da editoria Agronegócios. | Foto: Arquivo A TARDE

No decorrer de sua história A TARDE tem dado atenção especial a conteúdos agropecuários, a exemplo do Caderno A TARDE Rural e da editoria Agronegócios. | Foto: Arquivo A TARDE

No decorrer de sua história A TARDE tem dado atenção especial a conteúdos agropecuários, a exemplo do Caderno A TARDE Rural e da editoria Agronegócios. | Foto: Arquivo A TARDE

No decorrer de sua história A TARDE tem dado atenção especial a conteúdos agropecuários, a exemplo do Caderno A TARDE Rural e da editoria Agronegócios. | Foto: Arquivo A TARDE

“Um espaço para apresentar e debater os avanços, as tendências e os gargalos do setor, que é um dos mais importantes do Brasil e da Bahia, com a possibilidade de expandir esses conteúdos para eventos temáticos. Ele reativa e moderniza a plataforma que já existia no impresso. A gente volta a se dedicar ao tema sob outro olhar, querendo ver o futuro, para vislumbrar as pesquisas, as inovações etc. A ideia é ser útil tanto para produtor rural, quanto para as pessoas que acompanham o setor”, explica Tiago Décimo, head de Conteúdo e Produto do Grupo A TARDE.

As questões pertinentes em torno do agronegócio foram tema do último “Bahia Meeting”, evento realizado pelo Grupo A TARDE, juntamente com o Anota Bahia, que reúne especialistas, empresários, gestores e políticos, do segmento escolhido.

As questões pertinentes em torno do agronegócio foi tema do último “Bahia Meeting” | Foto: Olga Leira | Ag. A Tarde

Programas inovadores

O estúdio para produção audiovisual, sob a gestão do A TARDE Play, é outra novidade para as comemorações do 111º aniversário. O espaço vai abrigar produções do núcleo audiovisual, do Portal, realizações de interesse dos outros departamentos do Grupo e, também, será aberto para o público externo.

“O A TARDE Play teve como o seu embrião a cobertura realizada no carnaval e a sua estreia oficial no especial produzido para o aniversário de Salvador. Mesmo com uma equipe ainda pequena, entregamos produtos de alta qualidade. De lá pra cá, com a confiança, a colaboração e o investimento que a diretora Caroline Góis depositou no nosso núcleo, conquistamos a etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo, produzimos séries como o “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia” e lançamos a primeira temporada do programa “5 Sentidos com Dina Rachid”. O Estúdio, para mim, representa a possibilidade de continuar avançando, ampliando o nosso leque de produções e conquistando uma audiência cada vez maior, sempre com credibilidade", salienta Lais Rocha, coordenadora de conteúdo do A TARDE Play.

Protagonista na última eleição, quando, em parceria com a AtlasIntel, acertou a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) indo na contramão da grande maioria das pesquisas de opinião, a editoria de política do Grupo A TARDE também promete grandes novidades.

Fator determinante para o sucesso da AtlasIntel/A TARDE na eleição foi a compreensão de particularidades do eleitorado baiano | Foto: Reprodução | Ag. A Tarde

"Estamos entrando em mais um período eleitoral com uma vontade grande de ampliar o espaço de protagonismo que A TARDE conquistou na cobertura da política baiana. Teremos uma série de novos produtos, marcando a nossa entrada no audiovisual de uma forma mais robusta com programas periódicos de política que serão capitaneados pela nossa equipe qualificada e que tem feito a diferença no dia a dia, além de fortalecer a nossa entrada nos 417 municípios do nosso estado", explica o editor de política do Grupo A TARDE, Fernando Valverde.

"Entraremos em 2024 com o empenho de trazer a informação de forma simples, imparcial e objetiva para o leitor e iremos reafirmar esse compromisso nas próximas eleições, alinhando os novos tempos e mídias com a potência da marca que A TARDE tem e a tradição construída ao longo desses 111 anos”, conclui.

A diretora Caroline Góis destaca que os programas vão potencializar a entrega dos conteúdos sobre política, principalmente no ano eleitoral que se aproxima.

“Teremos eleições em 2024, nada mais justo com os nossos leitores, com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, do que qualificar ainda mais essa entrega de informações sobre política, com um quadro de jornalistas preparados e consolidar toda essa credibilidade que o A TARDE constrói há mais de um século”, conta.

Relembrando o protagonismo do veículo nas eleições de 2022, Caroline ressalta também a importância do A TARDE ter se consolidado nesse cenário político.

“A gente costuma dizer que ‘Saiu no A TARDE, é verdade’, mas agora a gente vai mostrar o porquê é verdade. Vamos ouvir os principais do mercado, cientistas políticos, ouvir os próprios políticos, fazer enquetes com a população e trazer tudo que acontece de mais importante na política da Bahia e do Brasil em um formato ao vivo”, conclui a gestora.

Especial Outubro Rosa

Outubro é um mês especial não só pelo aniversário do Grupo A TARDE, como também é dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A próxima edição especial do programa Roda de Conversa, produzido pelo A TARDE Play, trará como destaque a importância dos cuidados com a saúde da mulher, reforçando o alerta sobre prevenção e diagnóstico precoce da doença.

“A escolha do tema é propícia e vem no bojo da campanha do Outubro Rosa. Mediado por mim, o programa contará com a participação da escritora Carolina Magalhães, criadora do “Projeto Se Cuida Preta” e autora do livro "Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer", além da presença da psicóloga do hospital Aristides Maltez, Suzane Bandeira de Magalhães, e da oncologista Izabella Moraes de Moura”, explica Lais Rocha.

A gravação terá a presença de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, ou estão em fase de tratamento da doença. Também serão realizadas ações com o público presente, que vão desde um coffee break até o oferecimento de vouchers para corte de cabelo no Salão Femme Espaço, além de um momento para sessão de massagem.

A TARDE FM: 40 anos de sintonia

Jefferson Beltrão e Ernesto Marques durante o Isso é Bahia. | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A Tarde

As comemorações de aniversário também serão conduzidas à Rádio A TARDE FM, um dos pilares do Grupo A TARDE. Celebrando 40 anos em 2023, a rádio tem sido uma trilha sonora para a vida dos baianos, reunindo música, cultura e informação de qualidade, fazendo jus ao seu slogam “Quem ouve gosta!”.

“Esta jornada de 40 anos é um marco de dedicação à comunidade e um farol de inspiração para as gerações presentes e futuras. Mais do que apenas um canal de entretenimento, A TARDE FM também cumpre um importante papel de informação. Ela deixa seus ouvintes atualizados com notícias locais, nacionais e internacionais, mantendo a comunidade conectada com o mundo”, conta Eduardo Dute.

A celebração das quatro décadas da plataforma contará com a realização de um grande evento no mês de dezembro, a produção de uma web série sobre a rádio e um caderno especial no Jornal, como afirma o diretor de marketing.