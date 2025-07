Eduardo Bolsonaro é flagrado na Casa Branca; saiba mais

Deputado federal Eduardo Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Apontado como um do mentores na decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em aplicar 50% de tarifa nas exportações comerciais envolvendo produtos brasileiros, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) foi flagrado, nesta quarta-feira, 16, deixando a Casa Branca, sede do governo americano.

O flagra foi da correspondente internacional do Jornal Nacional, Raquel Krähnebühl.

Ao ser abordado, Eduardo Bolsonaro reforçou o apoio ao tarifaço, e afirmou que as medidas adotadas pelo presidente americano são "alavancas" para resolver a questão judicial que envolve seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu não falo em nome de nenhuma autoridade, mas, desse jeito, muito provavelmente o Trump também vai utilizar [...] Vai apertar outras alavancas para responder ao Brasil", afirmou Eduardo Bolsonaro.

"Fica à disposição dele. Você tem Lei Magnitsky, você tem IEPA, você tem aí congelamento de bens, você tem cancelamento de vistos. Se você olhar, por exemplo, o que o Brasil fez, o que os Estados Unidos acabaram fazendo com relação à Rússia [...] Ele puxou para si esse problema.

Entenda a medida de Donald Trump

Donald Trump anunciou, na última semana, a imposição de uma taxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país, como forma de retaliação ao que ele considera uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional”, diz trecho do documento apresentado por Trump.