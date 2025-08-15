Eduardo Bolsonaro se reúne com secretário do Tesouro dos EUA

O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro - Foto: Divulgação

Pivô da guerra comercial que acontece entre Brasil e Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se reuniu na última quarta-feira, 13, com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

O encontro com Eduardo, que já admitiu ter articulado sanções econômicas ao Brasil que resultaram no tarifaço dos produtos exportados pelo Brasil, ocorreu após o representante de Donald Trump ter cancelado uma videoconferência com o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, no mesmo dia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Na quarta-feira, 13 de agosto, tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Foi uma oportunidade única poder conversar sobre Brasil e Estados Unidos com alguém tão bem preparado. Obrigado pela receptividade e prestatividade. Que os laços de amizade entre Brasil e EUA se tornem ainda mais fortes”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domicilar.

Entre os assuntos debatidos estão a aplicação da Lei Magnitsky contra outros alvos, além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o bloqueio total de contas do magistrado.

Em entrevista após o cancelamento da sua reunião, que ia debater o tarifaço e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes , Haddad disse que isso teria acontecido após uma articulação da extrema-direita.

Em nota oficial, a Secretaria do Tesouro norte-americana afirmou que a reunião foi cancelada por falta de agenda.