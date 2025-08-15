Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro se reúne com secretário do Tesouro dos EUA

Encontro ocorreu após representante do governo Trump cancelar agenda com Fernando Haddad

Da Redação

Por Da Redação

15/08/2025 - 18:15 h | Atualizada em 15/08/2025 - 18:33
O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro
O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro -

Pivô da guerra comercial que acontece entre Brasil e Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se reuniu na última quarta-feira, 13, com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.

Leia Também:

Eduardo Bolsonaro pode perder mandato após pedido no Conselho de Ética
STF define data do julgamento do Bolsonaro
Eduardo Bolsonaro ameaça ir "às últimas consequências" contra Moraes

O encontro com Eduardo, que já admitiu ter articulado sanções econômicas ao Brasil que resultaram no tarifaço dos produtos exportados pelo Brasil, ocorreu após o representante de Donald Trump ter cancelado uma videoconferência com o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, no mesmo dia.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Na quarta-feira, 13 de agosto, tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Foi uma oportunidade única poder conversar sobre Brasil e Estados Unidos com alguém tão bem preparado. Obrigado pela receptividade e prestatividade. Que os laços de amizade entre Brasil e EUA se tornem ainda mais fortes”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domicilar.

Entre os assuntos debatidos estão a aplicação da Lei Magnitsky contra outros alvos, além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o bloqueio total de contas do magistrado.

Em entrevista após o cancelamento da sua reunião, que ia debater o tarifaço e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes , Haddad disse que isso teria acontecido após uma articulação da extrema-direita.

Em nota oficial, a Secretaria do Tesouro norte-americana afirmou que a reunião foi cancelada por falta de agenda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

deputado federal Donald Trump eduardo bolsonaro Fernando Haddad guerra comercial Brasil EUA laços amizade Brasil EUA Ministro Fazenda PL-SP sanções econômicas Brasil Scott Besent secretário Tesouro EUA tarifaço videoconferência cancelada

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro
Play

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja

O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

O jornalista Paulo Figueiredo, Scott Bessent e Eduardo Bolsonaro
Play

Jerônimo reprova briga de Bolsonaro e Eduardo: “Tem que dar exemplo"

x