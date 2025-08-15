POLÍTICA
Eduardo Bolsonaro se reúne com secretário do Tesouro dos EUA
Encontro ocorreu após representante do governo Trump cancelar agenda com Fernando Haddad
Por Da Redação
Pivô da guerra comercial que acontece entre Brasil e Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se reuniu na última quarta-feira, 13, com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent.
O encontro com Eduardo, que já admitiu ter articulado sanções econômicas ao Brasil que resultaram no tarifaço dos produtos exportados pelo Brasil, ocorreu após o representante de Donald Trump ter cancelado uma videoconferência com o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, no mesmo dia.
“Na quarta-feira, 13 de agosto, tivemos uma excelente reunião com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Foi uma oportunidade única poder conversar sobre Brasil e Estados Unidos com alguém tão bem preparado. Obrigado pela receptividade e prestatividade. Que os laços de amizade entre Brasil e EUA se tornem ainda mais fortes”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domicilar.
Entre os assuntos debatidos estão a aplicação da Lei Magnitsky contra outros alvos, além do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, e o bloqueio total de contas do magistrado.
Em entrevista após o cancelamento da sua reunião, que ia debater o tarifaço e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes , Haddad disse que isso teria acontecido após uma articulação da extrema-direita.
Em nota oficial, a Secretaria do Tesouro norte-americana afirmou que a reunião foi cancelada por falta de agenda.
