Eduardo Leite se diz disposto a disputar presidência em 2026

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite - Foto: © José Cruz | Agência Brasil

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), não descarta a possibilidade de se candidatar à presidência da República em 2026. Ao jornal Globo, o tucano disse que não era o momento de falar sobre o assunto, mas que está “disposto” a disputar o cargo.

“Eu quero, com toda a honestidade, ajudar a viabilizar o país com uma alternativa a essa polarização. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro é inelegível e Lula não satisfaz o que nós entendemos que o país precisa, nós temos uma responsabilidade de buscar uma alternativa”, declarou ao periódico.

“Eu já estive com disponibilidade e naturalmente eu tenho disposição [para disputar à Presidência], mas não vou colocar aspiração pessoal à frente do que eu acho que é maior, que é viabilizar uma alternativa”, acrescentou.

O governador é crítico do governo atual. No entanto, afirmou que o ambiente institucional melhorou com Lula. Segundo ele, o petista tem “disponibilidade de dialogar”.

O tucano deu a declaração na quarta-feira, 27, em Pequim, na China, onde visitou as instalações de empresas como a fabricante de veículos elétricos BYD e a Huawei. Sobre a BYD, o governador disse ter conversado sobre a possibilidade de a montadora ter uma produção de autopeças no Rio Grande do Sul.

“O que a gente percebe é que eles estão olhando o Brasil de forma bastante ambiciosa, querendo crescer muito sua participação. Estão na 10ª posição no número de veículos vendidos no país e querem chegar à 5ª com muita brevidade. A gente quer, de alguma forma, aproveitar para que o Rio Grande do Sul possa prover também partes e componentes”, afirmou.