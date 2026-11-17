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“O projeto de reconstrução e modernização do sistema ambiental baiano está estruturado, institucionalizado e não vai depender de nomes individuais.” A declaração é do secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, ao comentar, durante entrevista exclusiva ao portalA TARDE, a possibilidade de permanecer no cargo no segundo mandato do governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT).

Quem monta e define a equipe de governo é exclusivamente o governador Jerônimo Rodrigues. O que posso afirmar é que o projeto de reconstrução e modernização do sistema ambiental baiano está estruturado e institucionalizado. Ele não dependerá de nomes individuais para ter continuidade Eduardo Sodré - Secretário de Meio Ambiente da Bahia

Sodré disse ainda que já informou a Jerônimo que está à disposição, independentemente da missão que lhe for designada.

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“Da minha parte, estou à disposição do governador. Já disse isso a ele e tenho compromisso, fidelidade e gratidão pela oportunidade que me deu em 2022, quando me convidou para assumir a secretaria. Estou pronto para cumprir a missão que ele determinar, seja na Secretaria do Meio Ambiente ou em qualquer outra função”, completou.

Eduardo Sodré durante pose do cargo de Secretário do Meio Ambiente - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Durante a entrevista, Eduardo Sodré também fez um balanço das ações desenvolvidas desde que assumiu a pasta e apontou os principais desafios para os próximos quatro anos. Entre as prioridades, estão:

o fortalecimento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema);

a redução do passivo de processos ambientais;

o enfrentamento às mudanças climáticas;

valorização dos servidores;

e o incentivo à transição energética.

Confira abaixo os principais pontos da entrevista:

Modernização do sistema ambiental

Ao fazer um balanço dos quase quatro anos à frente da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), Eduardo Sodré destacou a reconstrução e a modernização do sistema ambiental como a principal entrega da gestão.

Segundo ele, o trabalho teve três frentes: ampliar os recursos para projetos socioambientais, fortalecer o protagonismo da pasta e valorizar os servidores.

"Desde o começo, estabeleci três grandes objetivos. O primeiro era trazer recursos para o caixa da secretaria, destinados a projetos socioambientais. Conseguimos isso por meio da conversão de multas", afirmou.

Sodré disse ainda que a Bahia é pioneira nesse modelo e já ultrapassou R$ 200 milhões em valores recebidos para financiar iniciativas socioambientais.

O segundo objetivo foi ampliar a visibilidade da secretaria. "Queríamos dar protagonismo à pasta, com projetos internacionais, relações com outros países e reconhecimento nacional por ações de sustentabilidade e conservação da fauna", explicou.

O secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Política ambiental mais próxima da população

Ao falar dos desafios à frente da pasta, Sodré afirmou que um dos principais foi aproximar a pauta ambiental do cotidiano dos baianos.

Para o secretário, é necessário superar a percepção de que o meio ambiente está restrito a questões técnicas e burocráticas e mostrar como a preservação se relaciona diretamente com a qualidade de vida.

"O maior desafio foi fazer com que o cidadão deixasse de enxergar o meio ambiente como um entrave burocrático e distante e passasse a entendê-lo como parte da melhoria da qualidade de vida, da cultura de pertencimento e das atividades do dia a dia", afirmou.

Nesse sentido, ele cita a requalificação dos parques do Abaeté e de Pituaçu, em Salvador, como iniciativas que ajudam a ampliar o contato da população com áreas naturais preservadas e adequadas ao uso público.

"A requalificação desses locais é importante para Salvador, que precisa de mais espaços públicos preservados e adequados ao uso da população."

Parque do Abaeté terá mirante - Foto: Matheus Lemos | Ascom

Prioridades para os próximos quatro anos

Para o próximo mandato de Jerônimo Rodrigues, Sodré disse que a prioridade da Secretaria do Meio Ambiente será consolidar as políticas estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos, além de fortalecer a atuação do Inema.

"Queremos apoiar, incentivar e fortalecer o instituto para garantir mais agilidade, rigor técnico, transparência e segurança jurídica nos atos praticados até 2030", afirmou.

Outra prioridade é dar continuidade à política estadual de transição energética. O secretário destacou o potencial da Bahia nesse setor e defendeu a manutenção das ações para ampliar a participação do estado nesse processo.

No enfrentamento às mudanças climáticas, Sodré também informou que o governo estadual está finalizando o Plano de Ação Climática, com previsão de lançamento em 2027.

O documento reunirá e coordenará as iniciativas voltadas ao tema na Bahia.

Quem é Eduardo Sodré?

Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e pós-graduado em Direito e Legislação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Sodré tem 39 anos, é advogado especializado em direito e legislação ambiental e acumula mais de dez anos de experiência. Ele também é enteado do senador Jaques Wagner (PT).