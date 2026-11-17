BALANÇO
Eduardo Sodré abre o jogo sobre futuro na Sema e se coloca à disposição de Jerônimo
Em exclusiva ao A TARDE, secretário de Meio Ambiente fez balanço da gestão
“O projeto de reconstrução e modernização do sistema ambiental baiano está estruturado, institucionalizado e não vai depender de nomes individuais.” A declaração é do secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, ao comentar, durante entrevista exclusiva ao portalA TARDE, a possibilidade de permanecer no cargo no segundo mandato do governador reeleito Jerônimo Rodrigues (PT).
Quem monta e define a equipe de governo é exclusivamente o governador Jerônimo Rodrigues. O que posso afirmar é que o projeto de reconstrução e modernização do sistema ambiental baiano está estruturado e institucionalizado. Ele não dependerá de nomes individuais para ter continuidade Eduardo Sodré - Secretário de Meio Ambiente da Bahia
Sodré disse ainda que já informou a Jerônimo que está à disposição, independentemente da missão que lhe for designada.
“Da minha parte, estou à disposição do governador. Já disse isso a ele e tenho compromisso, fidelidade e gratidão pela oportunidade que me deu em 2022, quando me convidou para assumir a secretaria. Estou pronto para cumprir a missão que ele determinar, seja na Secretaria do Meio Ambiente ou em qualquer outra função”, completou.
Durante a entrevista, Eduardo Sodré também fez um balanço das ações desenvolvidas desde que assumiu a pasta e apontou os principais desafios para os próximos quatro anos. Entre as prioridades, estão:
- o fortalecimento do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema);
- a redução do passivo de processos ambientais;
- o enfrentamento às mudanças climáticas;
- valorização dos servidores;
- e o incentivo à transição energética.
Confira abaixo os principais pontos da entrevista:
Modernização do sistema ambiental
Ao fazer um balanço dos quase quatro anos à frente da Secretaria do Meio Ambiente da Bahia (Sema), Eduardo Sodré destacou a reconstrução e a modernização do sistema ambiental como a principal entrega da gestão.
Segundo ele, o trabalho teve três frentes: ampliar os recursos para projetos socioambientais, fortalecer o protagonismo da pasta e valorizar os servidores.
"Desde o começo, estabeleci três grandes objetivos. O primeiro era trazer recursos para o caixa da secretaria, destinados a projetos socioambientais. Conseguimos isso por meio da conversão de multas", afirmou.
Sodré disse ainda que a Bahia é pioneira nesse modelo e já ultrapassou R$ 200 milhões em valores recebidos para financiar iniciativas socioambientais.
O segundo objetivo foi ampliar a visibilidade da secretaria. "Queríamos dar protagonismo à pasta, com projetos internacionais, relações com outros países e reconhecimento nacional por ações de sustentabilidade e conservação da fauna", explicou.
Política ambiental mais próxima da população
Ao falar dos desafios à frente da pasta, Sodré afirmou que um dos principais foi aproximar a pauta ambiental do cotidiano dos baianos.
Para o secretário, é necessário superar a percepção de que o meio ambiente está restrito a questões técnicas e burocráticas e mostrar como a preservação se relaciona diretamente com a qualidade de vida.
"O maior desafio foi fazer com que o cidadão deixasse de enxergar o meio ambiente como um entrave burocrático e distante e passasse a entendê-lo como parte da melhoria da qualidade de vida, da cultura de pertencimento e das atividades do dia a dia", afirmou.
Nesse sentido, ele cita a requalificação dos parques do Abaeté e de Pituaçu, em Salvador, como iniciativas que ajudam a ampliar o contato da população com áreas naturais preservadas e adequadas ao uso público.
"A requalificação desses locais é importante para Salvador, que precisa de mais espaços públicos preservados e adequados ao uso da população."
Prioridades para os próximos quatro anos
Para o próximo mandato de Jerônimo Rodrigues, Sodré disse que a prioridade da Secretaria do Meio Ambiente será consolidar as políticas estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos, além de fortalecer a atuação do Inema.
"Queremos apoiar, incentivar e fortalecer o instituto para garantir mais agilidade, rigor técnico, transparência e segurança jurídica nos atos praticados até 2030", afirmou.
Outra prioridade é dar continuidade à política estadual de transição energética. O secretário destacou o potencial da Bahia nesse setor e defendeu a manutenção das ações para ampliar a participação do estado nesse processo.
No enfrentamento às mudanças climáticas, Sodré também informou que o governo estadual está finalizando o Plano de Ação Climática, com previsão de lançamento em 2027.
O documento reunirá e coordenará as iniciativas voltadas ao tema na Bahia.
Quem é Eduardo Sodré?
Graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador e pós-graduado em Direito e Legislação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), Sodré tem 39 anos, é advogado especializado em direito e legislação ambiental e acumula mais de dez anos de experiência. Ele também é enteado do senador Jaques Wagner (PT).