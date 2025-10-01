ORÇAMENTO
Educação e mais: veja como Salvador investirá R$ 14,6 bilhões em 2026
Prefeitura encaminhou à Câmara projeto que trata sobre recursos próximo ano
Por Gabriela Araújo
A equipe de economia da prefeitura de Salvador enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que define o orçamento anual de 2026 (PLOA).
A proposta enviada na última terça-feira, 30, prevê uma despesa de R$14,9 bilhões aos cofres públicos, representando um aumento de 18,8% em relação a este ano.
Uma das áreas que mais receberá recursos do governo Bruno Reis (União Brasil) é a Educação e a Saúde, ambas com R$ 5,9 bilhões da verba prevista para o próximo ano, isto é, 39% do orçamento.
O prefeito Bruno Reis diz que o foco da gestão em 2026 é gerar emprego e renda, melhorar os serviços públicos e reduzir as desigualdades sociais.
“Nosso compromisso é manter Salvador em rota de crescimento, com mais infraestrutura, serviços de qualidade e inclusão social”, afirmou o prefeito.
Saiba como governo prevê a distribuição do dinheiro
- Educação: R$ 5,9 bilhões;
- Saúde: R$ 5,9 bilhões;
- Ordem Pública: R$ 1,3 bilhão;
- Limpeza urbana: R$ 775 milhões;
- Iluminação Pública: R$ 234,7 milhões;
- Infraestrutura e Obras Públicas: R$ 902,3 milhões.
Investimento em outras áreas
Além das áreas prioritárias, a proposta também prevê a destinação de R$ 1,6 bilhões em ações de mobilidade, manutenção da cidade, meio ambiente e defesa civil.
Os investimentos projetados alcançam R$3 bilhões, o que equivale a 20,3% do total orçado.
Para o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, apesar do grande leque de investimentos, todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal estão sendo rigorosamente respeitados.
“Nosso maior desafio é administrar as demandas crescentes da população em um cenário de incertezas. Mas, com equilíbrio fiscal e gestão responsável, será assegurada a continuidade dos investimentos que impactam diretamente a vida do soteropolitano”, afirmou.
Como a prefeitura pretende investir esse dinheiro?
A prefeitura também descreveu como os recursos devem ser aplicados nas secretarias estratégicas da cidade, como Saúde, Educação e entre outras. Segundo a gestão, os valores estão alinhadas ao Plano Plurianual 2026-2029 e ao Plano Estratégico de Governo 2025-2028.
Setores estratégicos
Educação
Para esta área estão previstas as seguintes obras:
- Construção e reforma de 19 unidades: incluindo três Centros de Educação Infantil e 16 unidades do ensino fundamental;
- Fortalecimento do programa Pé na Escola: expectativa de aumento de mais de 40 mil alunos na rede conveniada.
Saúde
- Construção de duas novas Unidades de Saúde da Família;
- Construção de uma UPA e ampliação da rede de atendimento especializado;
- Ampliação de academias populares;
- Expansão do Hospital Veterinário: passará a realizar nove mil procedimentos mensais.
Área social
- Implantação de novo restaurante popular;
- Construção e requalificação de dez equipamentos socioassistenciais;
- Ações voltadas à população idosa, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade, comunidades quilombolas e blocos afro.
Mobilidade
- Início das obras do Teleférico do Mané Dendê;
- Aquisição de 30 ônibus elétricos (BRT);
- Compra de 100 veículos convencionais;
- Obras trânsito, sinalização e passarelas;
- Requalificação e pavimentação de 150 quilômetros de vias.
Economia
- Programa Treinar para Empregar: meta de gerar 30 mil novos postos de trabalho formais;
- Apoio ao empreendedorismo, crédito e atração de investimentos;
- Corredores verdes.
Cultura e Turismo
- Conclusão do Complexo da Cidade da Música: que receberá dois novos equipamentos: a Escola de Música e Arte Letieres Leite e a Casa de Espetáculos;
- Projeto Salvador Capital Afro: apoia empreendedores negros, revitaliza casarões históricos e implanta centros turísticos e culturais.
- Projeto Boca de Brasa: será expandido com mais de 506 atividades em todas as Prefeituras-Bairro.
- Preservação do patrimônio histórico.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes