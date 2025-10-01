Menu
ORÇAMENTO

Educação e mais: veja como Salvador investirá R$ 14,6 bilhões em 2026

Prefeitura encaminhou à Câmara projeto que trata sobre recursos próximo ano

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/10/2025 - 9:15 h | Atualizada em 01/10/2025 - 22:11
Presidente Carlos Muniz (PSDB) e Bruno Reis (União Brasil)
Presidente Carlos Muniz (PSDB) e Bruno Reis (União Brasil) -

A equipe de economia da prefeitura de Salvador enviou à Câmara de Vereadores o projeto de lei que define o orçamento anual de 2026 (PLOA).

A proposta enviada na última terça-feira, 30, prevê uma despesa de R$14,9 bilhões aos cofres públicos, representando um aumento de 18,8% em relação a este ano.

Uma das áreas que mais receberá recursos do governo Bruno Reis (União Brasil) é a Educação e a Saúde, ambas com R$ 5,9 bilhões da verba prevista para o próximo ano, isto é, 39% do orçamento.

O prefeito Bruno Reis diz que o foco da gestão em 2026 é gerar emprego e renda, melhorar os serviços públicos e reduzir as desigualdades sociais.

“Nosso compromisso é manter Salvador em rota de crescimento, com mais infraestrutura, serviços de qualidade e inclusão social”, afirmou o prefeito.

Saiba como governo prevê a distribuição do dinheiro

  • Educação: R$ 5,9 bilhões;
  • Saúde: R$ 5,9 bilhões;
  • Ordem Pública: R$ 1,3 bilhão;
  • Limpeza urbana: R$ 775 milhões;
  • Iluminação Pública: R$ 234,7 milhões;
  • Infraestrutura e Obras Públicas: R$ 902,3 milhões.

Investimento em outras áreas

Além das áreas prioritárias, a proposta também prevê a destinação de R$ 1,6 bilhões em ações de mobilidade, manutenção da cidade, meio ambiente e defesa civil.

Os investimentos projetados alcançam R$3 bilhões, o que equivale a 20,3% do total orçado.

Para o secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, apesar do grande leque de investimentos, todos os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal estão sendo rigorosamente respeitados.

“Nosso maior desafio é administrar as demandas crescentes da população em um cenário de incertezas. Mas, com equilíbrio fiscal e gestão responsável, será assegurada a continuidade dos investimentos que impactam diretamente a vida do soteropolitano”, afirmou.

Como a prefeitura pretende investir esse dinheiro?

A prefeitura também descreveu como os recursos devem ser aplicados nas secretarias estratégicas da cidade, como Saúde, Educação e entre outras. Segundo a gestão, os valores estão alinhadas ao Plano Plurianual 2026-2029 e ao Plano Estratégico de Governo 2025-2028.

Setores estratégicos

Educação

Para esta área estão previstas as seguintes obras:

  • Construção e reforma de 19 unidades: incluindo três Centros de Educação Infantil e 16 unidades do ensino fundamental;
  • Fortalecimento do programa Pé na Escola: expectativa de aumento de mais de 40 mil alunos na rede conveniada.

Saúde

  • Construção de duas novas Unidades de Saúde da Família;
  • Construção de uma UPA e ampliação da rede de atendimento especializado;
  • Ampliação de academias populares;
  • Expansão do Hospital Veterinário: passará a realizar nove mil procedimentos mensais.

Área social

  • Implantação de novo restaurante popular;
  • Construção e requalificação de dez equipamentos socioassistenciais;
  • Ações voltadas à população idosa, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade, comunidades quilombolas e blocos afro.

Mobilidade

  • Início das obras do Teleférico do Mané Dendê;
  • Aquisição de 30 ônibus elétricos (BRT);
  • Compra de 100 veículos convencionais;
  • Obras trânsito, sinalização e passarelas;
  • Requalificação e pavimentação de 150 quilômetros de vias.

Economia

  • Programa Treinar para Empregar: meta de gerar 30 mil novos postos de trabalho formais;
  • Apoio ao empreendedorismo, crédito e atração de investimentos;
  • Corredores verdes.

Cultura e Turismo

  • Conclusão do Complexo da Cidade da Música: que receberá dois novos equipamentos: a Escola de Música e Arte Letieres Leite e a Casa de Espetáculos;
  • Projeto Salvador Capital Afro: apoia empreendedores negros, revitaliza casarões históricos e implanta centros turísticos e culturais.
  • Projeto Boca de Brasa: será expandido com mais de 506 atividades em todas as Prefeituras-Bairro.
  • Preservação do patrimônio histórico.

x