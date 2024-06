Bruno descarta "pecha bolsonarista" e exalta parceria com o PL | A TARDE

Depois que recebeu o apoio do Partido Liberal na Bahia à sua reeleição, o prefeito Bruno Reis passou a ser questionado sobre a pecha de aliança com o bolsoanrismo.

No entanto, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM, nesta quarta-feira, 5, o gestor municipal destacou que a sigla já estava em seu arco de aliança desde a última eleição, e aponta intenção de terceiros de "criação de vinculações".

"Eu já tive o apoio do PL na eleição passada. Eu mantive esse apoio. Eu votei em João Roma para deputado federal, trabalhei com ele durante vinte anos. Ele votou em mim para prefeito. Sabe o que muda para essa eleição? Nada. Quem não tem o que mostrar, não tem história, vive de 'baratino' e ficam querendo criar vinculações. Eu me elegi prefeito dizendo que teria a melhor relação institucional com o presidente e com o governador. Já mudou o presidente e o governador e eu continuo da mesma forma", disse o prefeito.

"Eu disse que levaria um conjunto de propostas e programas para pedir o apoio deles. Assim eu fiz, e alguns deles foram inclusive selecionados pelo PAC. Mas eu não quero apequenar a cidade dizendo que ela depende desse ou daquele governo para seguir se transformando. Nós já mostramos isso nos últimos anos. Agora eu não fico esperando para fazer alguma coisa se tiver ajuda desse ou daquele governo", pontuou.



