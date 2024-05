"Cada município tem sua realidade", diz Hilton sobre alianças do Psol | A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho analisou, em conversa com o Portal A Tarde, desta terça-feira, 21, a posição adotada pelo Psol de se aliar ao PT em algumas cidades baianas nas eleições de outubro. Hilton afirmou entender que cada município "tem a sua realidade".

Crítico aos governos do PT, o Psol esteve com o partido a primeira vez no segundo turno das eleições de 2022, quando o candidato derrota ao Palácio de Ondina, Kleber Rosa, apoiou o hoje governador Jerônimo Rodrigues. A legenda também fez parte do conselho político da atual gestão.

Entre os municípios que PT e Psol devem caminhar juntos, estão Camaçari, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Segundo Hilton, a aliança estratégica visa barrar o avanço da extrema-direita.

"Cada município tem a sua realidade e sofre a influência do contexto geral, que é a necessidade da unificação de um campo de esquerda em relação ao crescimento da extrema-direita. Isso é uma orientação que informa ao comportamento de qualquer partido que tem uma trajetória de esquerda. Nesse sentido, a nossa militância nos diversos partidos nesses diversos municípios, a partir dessa orientação, tem analisado, tem feito um diálogo com a direção estadual, e tem apontado o que seria o melhor caminho para ser um acúmulo na luta política que seja a favor da povo, não que esgarce relações e possibilidades de afirmar projetos de transformação. É a leitura de cada município", afirmou Hilton.

