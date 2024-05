Eliana Gonzaga lança pré-candidatura à reeleição em Cachoeira | A TARDE

A atual prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga (PT) lançou, nesta segunda-feira, 13, a pré-candidatura à reeleição para a Prefeitura do município. Cristina Soares (PSB) foi lançada na chapa para disputar a vaga de vice.

O evento foi na Ordem Terceira do Carmo, e teve a presença de autoridades e lideranças políticas, como as deputadas Fabíola Mansur (PSB), Olívia Santana (PCdoB) e a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial, Ângela Guimarães. Eliana Gonzaga agradeceu a presença do público.

“Confesso que fiquei surpresa com essa multidão que veio de coração, de forma espontânea. Quero agradecer a presença da Executiva Nacional do PT. Muito obrigada, em nome da população de Cachoeira. A data de hoje, 13 de maio, foi pensada, uma data estratégica, porque comemoramos a abolição da escravatura. O fim da escravidão no Brasil. E hoje estamos dando o pontapé inicial do segundo ciclo de liberdade do nosso povo de Cachoeira”, disse.

E emendou.

“Nós temos uma missão, Cristina [candidata a vice-prefeita]. De continuar cuidando da nossa gente, levando políticas públicas na saúde, na educação, em todas as áreas. Além de termos o Governo do Estado aliado à nossa gestão, temos o Governo Federal também. Mas isso não nos deixa tímidos de fazer obras com recursos próprios. Como realizamos calçamentos, ruas pavimentadas, drenagens e contenções em diversas comunidades urbanas e rurais. Nosso trabalho incomoda muita gente e vai continuar incomodando, levando dignidade para as famílias e os lares de Cachoeira”, frisou Eliana Gonzaga.

A candidata a vice, Cristina Soares ressaltou que a luta começou a ser travada há um tempo atrás.

"Não foi uma caminhada fácil, mas foi uma equipe que há quatro anos decidiu caminhar junto. Abraçamos os mesmos projetos para Cachoeira. Uma Cachoeira cada vez melhor, mais humana, que faz a diferença, que sabe olhar para o povo e conhecer a necessidade de cada um. Atualmente a cidade está sendo gerida por duas mulheres que pisam no chão das comunidades. Que sabem o que as pessoas da nossa cidade passam em casa. Estamos aqui hoje, consolidando o projeto iniciado há quatro anos. Em nenhum momento deixamos de trabalhar. Fazendo com que Cachoeira fosse melhor. Que a educação de Cachoeira fosse reconhecida nacionalmente, com o Plano Municipal de Educação Antirracista, o primeiro do Brasil. Nesse dia histórico, em que celebramos a Abolição da Escravatura, queremos continuar oferecendo ao povo de Cachoeira uma cidade muito melhor”, afirmou.

A deputada Fabíola Mansur destacou a esperança do povo de Cachoeira com a gestão atual.

"Nunca houve tanto investimento estadual em Cachoeira. Nunca nós tivemos R$ 49 milhões investidos em Cachoeira. Nós tivemos, a pedido de Eliana, obras estruturantes. Foram quase R$ 10 milhões em obras de encostas, livrando famílias do perigo. Tivemos várias obras de pavimentação, modernização de escolas. Foram R$ 32 milhões em estradas. Quando é que um governo, que não acreditasse numa gestão, iria investir tanto?”, finalizou Fabíola Mansur.



