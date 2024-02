Elinaldo afirma que oposição de Camaçari "encolheu" | A TARDE

O grande número de adesões à pré-candidatura do presidente da Câmara de Camaçari à Prefeitura do município é um sinal de desgaste da oposição. A avaliação é do atual prefeito, Elinaldo Araújo (União Brasil), que acredita na vitória do seu correligionário.

Segundo Elinaldo, a falta de espaço para o surgimento de novas lideranças entre os seus adversários resultou na diminuição do tamanho da oposição, o que se retrata no amplo leque de apoios angariado por Flávio Matos.

“A oposição de Camaçari encolheu nos últimos anos. Lideranças importantes que eram da gestão passada ficaram ofuscadas, porque enquanto no nosso grupo há espaço para as pessoas crescerem, lá o espaço é apenas do ditador”, afirmou Elinaldo.



O “time azul”, como é chamado o grupo do prefeito, já conta com adesões de nomes como o da vereadora Professora Angélica (PP), do vereador Manoel Filho (PDT), do ex-presidente da Câmara e atual subsecretário da Serin, Oziel Araújo (PDT), Otaviano Maia (PSDB), Fabio Lima (PP), Anderson Santos, Jackson Josué, Edvaldo Jr, João Paulo Rozendo e o pastor Ary Mendes.

Outros nomes de relevância no cenário político municipal, como Ari Barbosa, Ronan da Feira, Tio Maneca, Libório, Jorge Oliveira, Allan Alencar, Pedrinho 99, Iramir Nunes, Baco Borracheiro, Gameleira, Jane Santos, Beth da Saúde, Neto, Átila Santos; pastor Jailton, Alvacyr, pastor Márcio Braga, pastor Ilario, pastora Irá, também já marcham com o grupo liderado pelo prefeito Elinaldo.

O grupo realiza o "Movimento da Verdade", projeto que prevê visitar bairros em diversas localidades do município, ouvir as demandas da comunidade. Para Elinaldo, as atividades diárias que ocupam a agenda política de Flávio são importantes, pois resultam em novos apoios.

“Assumimos em 2017 com muitas dificuldades, encontramos a cidade em condições de abandono. Vivíamos o cenário de uma cidade desestruturada, as finanças públicas, por sua vez, estavam comprometidas, mas nós governamos essa cidade de 2017 a 2023 e seguimos mudando essa realidade. A caminhada foi longa, com muitos desafios, mas conquistamos muitas vitórias para a nossa cidade. Arrumamos a casa, Camaçari avançou e com Flávio vamos continuar avançando cada vez mais, unidos em prol do melhor pela nossa cidade”, disse Elinaldo ao concluir que “é o trabalho que vai nos consolidar na eleição de 2024”.