Empresário deixa o União Brasil para disputar prefeitura pelo PT | A TARDE

O empresário e político Ângelo Santana será candidato a prefeito de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador, pelo PT. A chegada ao partido se deu após deixar o União Brasil, por onde disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), em 2022.

Ângelo chegou ao PT após uma articulação envolvendo a ex-prefeita Tânia Portugal, que também se filou à legenda após passar pelo PCdoB. Tânia chegou a colocar o nome para tentar o Executivo municipal, mas recuou para apoiar o aliado.



Ângelo deve ter como principal adversária a prefeita Nilza da Mata, com quem disputou a última eleição, em 2020. O agora petista foi às urnas pelo Republicanos, contando com o apoio do então deputado federal João Roma, hoje no PL.

Nilza da Mata foi eleita pelo PP em 2020, mas deixou a sigla recentemente para migrar para o PSD, em um movimento de reaproximação com a base governista, após não apoiar a candidatura de Jerônimo ao governo em 2022. O petista venceu com folga no município.

A ideia, segundo apuração do Portal A TARDE, é que os demais partidos do bloco de oposição apoiem a candidatura de Ângelo, a fim de não dividir votos entre os insatisfeitos com a atual gestão.

