Inelegível, Paulo Cezar ignora Justiça e mantém pré-candidatura

Paulo Cezar é pré-candidato a prefeito em Alagoinhas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Inelegível no Sistema de Contas Irregulares do Tribunal de Contas da União, o ex-prefeito de Alagoinhas, Paulo Cezar Simões (União Brasil), tem mantido sua pré-candidatura à sucessão de Joaquim Neto (PSD) no pleito de outubro. Nas redes sociais, o político tem classificado a condição como fake news.

Paulo Cezar se tornou inelegível após não comprovar o uso dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). O ex-prefeito publicou um vídeo na última semana em que aparece com um cartaz escrito 'fake news'. Nos dias seguintes, o ex-gestor também fez publicações como pré-postulante.

"Amor, carinho e muita humildade são as marcas dessa caminhada", escreveu em uma publicação.

O Portal A TARDE pesquisou novamente a situação eleitoral de 'PC' no Sistema de Contas Irregulares do TCU. Condenado na ação, Paulo Cezar permanece inelegível até o ano de 2030.