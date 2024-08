Kleber Rosa faz projeção sobre ir ao segundo turno: "Virar a eleição"

Kleber pontuou ainda que apesar da chapa não contar com os mesmos recursos dos demais concorrentes, fará uma campanha em busca da conquista da consciência das pessoas - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Kleber Rosa será oficializado como candidato à Prefeitura de Salvador pelo PSOL nesta sexta-feira, 26, durante convenção da federação PSOL e Rede Sustentabilidade no Centro Cultural da Câmara de Vereadores (CMS).

Antes do evento, Rosa marcou presença na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, onde deu início a sua caminhada eleitoral, e falou do desejo de chegar ao segundo turno e vencer as eleições.

“Uma previsão, ele [Bruno Reis] está manifestando um desejo, ele manifesta o desejo dele e eu manifesto o meu. Nós vamos para o segundo turno, e no segundo turno nós vamos virar a eleição e vamos devolver a nossa cidade e o nosso povo”, disse Rosa.

Leia também:

>>Kleber Rosa inicia campanha na Igreja de Nossa Senhora do Rosário

>> Saiba quem deve ser anunciada como vice de Caetano em Camaçari

Kleber pontuou ainda que apesar da chapa não contar com os mesmos recursos dos demais concorrentes, fará uma campanha em busca da conquista da consciência das pessoas.



"É porque não é com o dinheiro que se conquista a consciência das pessoas, nós vamos caminhar pela cidade, nós vamos mostrar quem nós somos, nós vamos conquistar o nosso povo porque nós somos o povo. Eu e Dona Mira temos história de vida que se identifica com a história de vida da maioria do nosso povo, nós sabemos o que é fome, nós sabemos o que é não ter o dinheiro para transporte, nós sabemos o que é morar de aluguel uma vida inteira e viver a humilhação do dono da casa batendo na porta a cada mês e ter de escolher no final do mês se nós vamos fazer o mercado ou pagar o aluguel", disse.

"A gente sabe o que é ver o vizinho bater em nossa porta e pedir um punhado de farinha ou a gente fazer isso, então nós sentimos a realidade, as dores do nosso povo, e é com essa verdade, que não é personagem, que nós vamos olhar no olho da nossa gente e mostrar para eles que nós somos capazes de desgovernar nós mesmos, porque no final das contas é isso, nós estamos há quinhentos anos governados pelos nossos algozes. Está na hora da gente ter o controle da nossa própria vida, da nossa própria história, do nosso próprio destino. São essas palavras que nós vamos dizer para o nosso povo e nós vamos conquistar a consciência das pessoas. Nós vamos conquistar o coração das pessoas. Esse é o nosso desafio, nosso time está aqui. Todo mundo voltado para esse objetivo. Eu não tenho dúvida que nós vamos fazer uma campanha, né Dona Vera, contagiante", ccompletou Kleber Rosa.