‘Marco histórico’, avalia presidente do PRD sobre convenção de Bruno

Presidente do PRD marcou presença na convenção partidária - Foto: Reprodução | Redes Sociais | @franciscoelde

O presidente estadual do PRD, Francisco Elde, afirmou que a convenção do União Brasil e de partidos aliados para a oficialização da candidatura à reeleição do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), mostrou a relação que a dupla tem com Salvador. Para ele, a reunião “dos mais de 20 mil soteropolitanos” reforça o desejo da cidade de continuidade das ações e políticas públicas implantadas na capital.

Elde relembrou o anúncio da chapa há quatro anos, feito em um hotel, sem público, devido à pandemia do coronavírus. “Em lembrar que, há quatro anos, estávamos em uma sala de hotel fazendo live para confirmar a candidatura de Bruno e Ana, em meio a tantas incertezas impostas pela pandemia, e hoje nos reunimos com mais de 20 mil pessoas no Centro de Convenções, aquece nosso coração e nos enche de orgulho de estarmos em uma gestão que transforma Salvador a cada dia, supera desafios e entrega o melhor à cidade”.

O presidente do PRD, sigla que integra o arco de aliança de apoio ao prefeito, ressaltou também a lealdade dos candidatos.

“Com muita honra e orgulho estou ao lado de pessoas do bem e de bem, duas pessoas de verdade e verdadeiras, sem personagem, são amigos, leais e justos”.