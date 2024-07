PL Salvador inicia encontros com pré-candidatas a vereadoras

Encontro foi realizado no escritório do PL de Salvador - Foto: Assessoria | PL Mulher

Em meio à queda no número de pré-candidatos à prefeitura, oPL Salvador decidiu investir na preparação de pré-candidatas a vereadoras da capital baiana na manhã desta segunda-feira, 15.

“Hoje reunimos 19 pretendentes, mas a participação feminina ainda pode aumentar na chapa do PL Salvador. A democracia não abre mão da mulher atuando na política brasileira”, disse o presidente municipal, João Lages.

A meta da sigla, segundo Lages, é habilitar um número de mulheres superior ao mínimo de 14 do total de 44, exigido por lei, para a disputa da Câmara.

Leia também

>> Aliados apostam em Trump para anular inelegibilidade de Bolsonaro

>> Ministro do STF abre o jogo sobre possível prisão de Bolsonaro

Na ocasião, os advogados do partido, Ícaro Rocha e Alexandre Abreu, e o contador Raimundo Vieira, comentaram sobre o registro de candidatura, propaganda eleitoral e prestação de contas. Rocha ainda destacou a necessidade das pré-candidatas expedirem pela internet as certidões da justiça e de quitação eleitoral para o registro das candidaturas.

O encontro acontece dias antes da convenção partidária da legenda, que será realizada no próximo dia 25 de julho, no Centro de Convenções, junto com a do pré-candidato à reeleição, Bruno Reis (União Reis).

Veja