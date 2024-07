Ministro do STF abre o jogo sobre possível prisão de Bolsonaro

Bolsonaro foi indiciado por esquema das joias sauditas - Foto: Evaristo Sá | AFP

Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), revelou, em condição de anonimato, a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), indiciado no inquérito das joias sauditas e investigado em outros processos. Para o magistrado, uma prisão só será possível após a condenação.

A declaração aconteceu em entrevista para a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. O ministro da Corte negou qualquer temor do Supremo em determinar a prisão de Bolsonaro, mas indicou que essa decisão sem condenação só poderá acontecer em "casos excepcionais".



"Essa tese de que não temos coragem de mandar prendê-lo é do pessoal do Bolsonaro e de alguns outros no meio político. Em parte, têm razão em relação a mandar prender agora. Prisão, se for o caso, só depois de uma eventual condenação do Bolsonaro. Prisão agora, só em casos muito fortes, excepcionais, em que a lei determina", disse o ministro.