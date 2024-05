TRE promove plantões para regularização do título de eleitor; confira | A TARDE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), o desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, ratificou a necessidade da população regularizar o título de eleitor, visando o pleito muncipal que acontece em outubro deste ano.

Para isso, plantões de regularização foram elaborados pelo TRE, com o intuito de que os eleitores possam ficar em dia com a Justiça Eleitoral.

"O TRE, preocupado com o eleitor, preocupado com esse número elevado de títulos cancelados, está estabelecendo quatro plantões. Um plantão no dia 27 de abril, outro plantão no dia 1º de maio, um no dia 4 de maio e o último plantão no dia 5 de maio. Esse plantão será de 8h às 14h aqui em Salvador, na nossa central de atendimento, nas 19 zonas, e no interior, em todas as zonas eleitorais", revelou.



O estado da Bahia registrou 1,6 milhões de títulos de eleitores cancelados em 2024, conforme levantamento de dados da Seção de Banco de Dados em abril deste ano, realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Salvador lidera o ranking dos municípios do estado com ao todo 235.933 mil títulos anulados, seguido de Feira de Santana, com 40.559, e de Vitória da Conquista, registrando 30.131.

A lista continua com Itabuna (25.967), Ilhéus (22.922), Jequié (17.170), Juazeiro (13.194), Camaçari (13.194), Lauro de Freitas (12.803) e Alagoinhas (11.173).