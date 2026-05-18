Eleições: PF reúne partidos para definir segurança de presidenciáveis

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PF monta estratégia para evitar incidentes nas eleições - Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal (PF) se reúne na manhã desta segunda-feira, 18, com representantes dos partidos que terão candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano para definir estratégias e protocolos de segurança dos presidenciáveis.

O encontro será realizado na sede da PF, na região central de Brasília, e será conduzido pelo delegado Alexsander Castro de Oliveira, diretor de Proteção à Pessoa da corporação.

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Segundo a PF, o objetivo da reunião é antecipar o planejamento das equipes de segurança e reduzir riscos aos candidatos durante as agendas públicas e deslocamentos ao longo da disputa eleitoral.

“Com o intuito de aperfeiçoar a atuação e mitigar os riscos para a segurança dos candidatos e de todos os envolvidos no processo democrático eleitoral, a Polícia Federal tem antecipado as ações visando a elaboração dos planos de ação de segurança pessoal dos candidatos”, afirmou a corporação no convite enviado aos partidos.

Polarização aumenta preocupação

Assim como em 2022, as eleições deste ano já apresentam forte polarização política, principalmente entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o que elevou a preocupação da PF.

Pela legislação eleitoral, candidatos à Presidência têm direito à segurança pessoal feita pela Polícia Federal a partir da homologação das candidaturas nas convenções partidárias, previstas para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto.

Tradicionalmente, cada candidato passa a ser acompanhado por policiais federais coordenados por um delegado responsável por executar o plano de segurança durante toda a campanha.