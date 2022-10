Apesar de operação da PRF, abstenção de eleitores cai na Bahia

A abstenção de eleitores no segundo turno do pleito realizado neste domingo, 30, caiu na Bahia, apesar das operações deflagradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atrapalharam o deslocamento de eleitores em algumas cidades do estado.

Com cerca de 100 mil votos a mais em comparação com o primeiro turno, quando 2.408.564 de eleitores se abstiveram (21,35%), a ausência neste domingo foi de 20,48%, número equivalente a 2.311.271 dos baianos aptos a votar.

O comparecimento no segundo turno também foi maior em outros 14 estados do país, com destaque para os estados do Nordeste, Sudeste e o Distrito Federal. Mesmo não tendo eleições para governador neste segundo turno, o DF teve o menor número de abstenções (16,72%), seguido da Paraíba (16,74%) e Ceará (17,14%).

A nível nacional, este ano foi a primeira vez que a quantidade de abstenções do primeiro turno superou o segundo. Neste domingo, 20,58% dos eleitores não votaram, enquanto na primeira etapa do pleito, 20,95% se abstiveram.