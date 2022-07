Após apoio a Lula, Anitta publica foto com estrela do PT no bumbum

Apoiadora declarada do pré-candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, a cantora Anitta postou nesta quarta-feira, 13, uma foto em que aparece de roupa vermelha, com uma estrela do PT no bumbum e próxima de uma barra de pole dance.

Já assistiu tudo nosso hoje? pic.twitter.com/ZU89MtCDhU — Anitta (@Anitta) July 13, 2022

Montagem da foto de divulgação da música “Tudo Nosso”, a imagem traz também a palavra Lula, em que a letra “L” é o braço da cantora dobrado. Com mais de 153 mil curtidas, a postagem tem comentários de apoio de políticos da legenda e críticas de opositores.



A declaração de apoio a Lula ocorre após o assassinato do tesoureiro petista Marcelo Arruda, no último sábado, 9, durante sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu.

Anitta ainda não tinha declarado voto em nenhum outro pré-candidato, mas travou uma intensa campanha contra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).