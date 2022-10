Atrás nas pesquisas, ACM Neto vota na UFBA

Apesar das pesquisas eleitorais, incluindo a AtlasIntel/A TARDE, indicarem claro favoritismo a Jerônimo Rodrigues (PT), o candidato ACM Neto (União Brasil) disse acreditar numa virada histórica no segundo turno das eleições para o governo da Bahia, neste domingo, 30.



“Expectativa é a melhor possível. A gente chega hoje com clima de grande otimismo. Segundo turno foi uma nova eleição, se Deus quiser, nós teremos uma virada histórica. Precisamos esperar o fechamento das urnas, e somente depois que a gente pode fazer um balanço da eleição, mas a gente chega aqui com grande confiança e sentimento que essa reta de chegada foi nossa”, disse Neto, na escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, onde votou no final da manhã.

O ex-prefeito de Salvador também afirmou que a população tem “desejo de mudança” e que ele reúne as condições e capacidade para solucionar os “problemas essenciais das pessoas”, como zerar a fila da regulação e investir na geração de emprego.

Denúncia de crime eleitoral

Neto negou que a sua campanha eleitoral tenha responsabilidade em relação ao material que está sendo distribuído próximos a locais de votação, associando a imagem dele a Lula, que concorre à Presidência. O caso foi denunciado pelo PT e está sendo alvo de uma operação daPolícia Federal na Bahia.

“Em nenhum momento, eu autorizei a minha campanha a fazer material casado com nenhum candidato a presidente da República, porque a nossa postura adotada desde o começo deste processo é de absoluta independência em relação ao processo presidencial. O eleitor tem a liberdade de fazer a sua escolha, de escolher o seu presidente livremente”.