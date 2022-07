Caetano rebate especulação de retirada da campanha de Jerônimo

Um dos coordenadores da campanha de Jerônimo Rodrigues ao governo do Estado, após ser exonerado da Serin (Secretaria de Relações Institucionais) neste sábado, 30, o ex-prefeito de Camaçari Luiz Caetano afirmou estar satisfeito com o seu novo papel e que irá se empenhar para eleger o petista.

"Estamos construindo um programa de governo transparente e participativo. Jerônimo está muito bem, nossa campanha está muito boa e estamos trabalhando cada vez mais para agregar valor a isso e vencer com Jerônimo e Lula no primeiro turno. Temos ciência do nosso papel na Bahia e vamos pra cima para tomar conta do estado cada vez mais", pontuou durante a convenção de lançamento da candidatura de Jerônimo, no Parque de Exposições.

Ao comentar sobre a especulação de que o União Brasil teria pedido ao PT a retirada da campanha de Jerônimo, como parte de um acordo para que Luciano Bivar desistisse da sua candidatura à presidência, Caetano foi firme ao afirmar que não existiu a menor hipótese de que isso acontecesse e que o movimento foi feito como uma tentativa de desestabilizar uma campanha em crescimento enquanto a de ACM Neto (União Brasil), está em queda.

"Eles tentaram tirar o impacto da campanha de Jerônimo e impedir o seu crescimento jogando para a opinião pública. Estamos fazendo uma convenção impactante. A participação dos prefeitos hoje aqui é fenomenal. Todos me dizem "Olha Caetano, olha Rui. No meu município, por tudo que foi investido pelo governo do Estado, está garantida a minha reeleição ou a do meu sucessor em 2024". Temos um trabalho e um legado na Bahia e iremos continuar".