Arthur Maia deseja sorte a Jerônimo e elogia ACM Neto: "Gigante"

Único aliado de ACM Neto a falar com a imprensa após o pronunciamento do candidato do União Brasil (UB) sobre o resultado da eleição estadual, o deputado federal Arthur Maia (PSDB) desejou sorte ao vencedor do pleito, Jerônimo Rodrigues (PT).



"Nós temos é que continuar nessa luta. Eu abraço a política desde jovem, quero libertar meu estado dessa situação que está e espero que Jerônimo Rodrigues seja um governador melhor do que Jaques Wagner e Rui Costa", disse o tucano na noite deste domingo, 30, no térreo do edifício em que ACM Neto (UB) acompanhou a apuração dos votos, junto de aliados e família.

Reeleito este ano para o seu quarto mandato consecutivo na Câmara Federal, Maia atribui o "fator Lula" como relevante para que Jerônimo obtivesse sua vitória eleitoral. "Lamento que o único argumento que eles usam é que são do time de Lula, e muita gente abraça esse argumento para votar neles", opinou.

O deputado reforçou o argumento de ACM Neto de que a chapa do UB e Republicanos teve votação expressiva e que, por isso, tem motivos para comemorar. "Saio dessa eleição com muito orgulho do meu candidato a governador. ACM Neto foi um gigante", argumentou. "Teve uma votação extraordinária contra toda essa estrutura do Estado, sem apoiar nenhum candidato a presidente, enfrentando 300 prefeituras e toda uma estrutura empresarial", continuou.

Com 100% das urnas apuradas, Jerônimo terminou na frente com 4.480.464 de eleitores, equivalente a 52,8% dos votos válidos, ante 4.007.023 de votos de ACM Neto, que obteve percentual de 47,2% da preferência dos que escolheram um dos dois candidatos no segundo turno.