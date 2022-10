"Com Jerônimo a correria será dobrada" aponta Júnior Muniz

O deputado estadual Júnior Muniz (PT), disse que "a correria será dobrada" com a vitória de Jerônimo ao governo da Bahia. Muniz se manifestou após a pesquisa AtlasIntel encomendada pelo Grupo A TARDE, mostrar Jerônimo Rodrigues (PT) com 54% das intenções de votos válidos e ACM Neto (União Brasil) com 46% do candidato dos votos válidos.



“O resultado da pesquisa confirma o que nós observamos rodando os municípios da Bahia. O excelente trabalho desenvolvido pelo governador Rui Costa na capital e no interior fez com que fôssemos recebidos de braços e corações abertos em cada canto do estado", ressaltou Júnior Muniz.

"Agora, com Jerônimo, um professor, que veio da zona rural, conhecedor da Bahia e que terá o total apoio de Lula, a correria será dobrada. Continuaremos construindo policlínicas, entregando grandes escolas, gerando empregos, fortalecendo a nossa economia e, principalmente, cuidando da nossa gente.” disse o deputado.