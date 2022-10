Apoiadores de Lula e Jerônimo dizem estar atentos até a posse

A consolidação das vitórias eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jerônimo Rodrigues (PT), na noite deste domingo, 30, foi celebrada por diversos quadros do PT, de partidos da base aliada de Rui Costa e de representantes de legendas que declararam voto crítico nos dois. No entanto, o cenário nacional requer atenção na opinião de alguns deles.



“Vamos continuar lutando e vigilantes. Bolsonaro é um elemento perigoso, que é muito nocivo e usou a máquina como nunca, mas a voz do povo foi mais forte”, disse o deputado federal e coordenador de campanha de Jerônimo, Luiz Caetano (PT).

Senador reeleito este ano, Otto Alencar (PSD) disse lamentar as operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no período de votação, neste domingo, 30. “Ontem a PRF lamentavelmente colocou adesivo de Bolsonaro na testa para impedir o livre direito das pessoas de se locomoverem”, disse o senador, que embora tenha mostrado preocupação com relação ao tema, não enxerga que problemas maiores deverão acontecer futuramente.

“Vivemos uma democracia consolidada. Eu não considero que possa ter uma ruptura do regime porque o Bolsonaro perdeu e está insatisfeito. Não há possibilidade de qualquer ação que não seja o de respeito ao eleitor que escolheu Lula e Jerônimo”, apontou Otto.

Com candidatura própria ao Governo do Estado, o militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), Giovani Damico, enxerga que os próximos meses serão cruciais para conter qualquer eventual descumprimento da lei por parte de Jair Bolsonaro (PL).

“A vitória nas urnas precisa vir junto com uma vitória nas ruas. Levantamos essa bandeira para garantir que as institucionalidades, com seus limites, sejam cumpridas”, disse Damico, que assim como seu partido, declarou no segundo turno apoio crítico a Lula e Jerônimo Rodrigues.

“ACM Neto está enfraquecido, assim como a política carlista. Mas continuamos nossa luta política, pelos servidores e pautando a questão da segurança, que no nosso estado vive uma difícil situação”, completou o candidato do PCB a governador neste pleito, que apoiou no primeiro turno da disputa presidencial sua correligionária, Sofia Manzano.

Também participante das eleições deste ano, mas como candidata ao Senado, Tâmara Azevedo (PSOL), que apoiou seu correligionário Kleber Rosa no primeiro turno, disse enxergar que a derrota de ACM Neto representou uma vitória do povo baiano.

“ACM Neto fez um jogo muito baixo se autodeclarando pardo, em um dos pontos mais absurdos dessa campanha. Ele trabalhou na lógica da enganação. O programa de governo dele inclusive é muito fraco”, disse a psolista. “A resposta foi dada pelo nosso povo. A vitória de Jerônimo é a vitória do povo da Bahia, de um caboclo e homem do povo que deve mostrar nos próximos quatro anos para que veio”, completou Tâmara.