Bolsonaro pede para que apoiadores desbloqueiem as rodovias

O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) pediu para que os apoiadores desbloqueiem as rodovias obstruídas em atos de manifestantes por conta da derrota nas eleições presidenciais, no último domingo, 30. Em vídeo, publicado nas redes sociais oficiais, Bolsonaro diz que as ações interferem no direito de ir e vir, além de prejudicar a economia.

"O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia", pontuou o presidente.

Bolsonaro ainda acrescentou que o bloqueio das vias tira a "legitimidade da manifestação". "Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, a nossa legitimidade", disse.

Ele encerrou a declaração alegando que o pedido é pelo bem de seus apoiadores. "Por favor, não pensem mal de mim, eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriota, o amor à pátria, às nossas cores verdes e amarelas, defesa da família e liberdade. Não vamos jogar isso fora", finalizou.

Desde as primeiras horas desta segunda-feira, 31, na manhã seguinte ao resultado das eleições no segundo turno, caminhoneiros fecharam rodovias em 11 estados do país, em protesto pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As obstruções se estenderam a outros apoiadores e até esta quarta-feira, 2, ainda ocorrem o bloqueio de diversas vias em território nacional.

Confira o pronunciamento:

