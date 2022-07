Horário da convenção de Bolsonaro terá referência ao número do PL

Com convenção programada para oficializar sua candidatura para a disputa presidencial, Jair Bolsonaro (PL) e sua equipe de campanha escolheram o Maracanãzinho como local, em referência às vitórias esportivas do Brasil neste ginásio, e 11h22 como horário, sendo o 22 o número do Partido Liberal, o qual ele é filiado desde o final do ano passado.



O evento está programado para acontecer no dia 24 de julho. Eleito em 2018, o presidente da República deve defender o seu governo e dar enfoque especial à fixação de um teto de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os combustíveis e à ampliação do Auxílio Brasil, que vai depender da aprovação da PEC Kamikaze, em tramitação na Câmara.

A fixação de um teto para o ICMS fez com que Bolsonaro se tornasse alvo de crítica de governadores, que alegaram dificuldade com o orçamento com a redução do recolhimento deste imposto.