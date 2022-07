Rui detona especulação de acordo entre Lula e ACM Neto: 'Fake news'

Ao comentar sobre a especulação de retirada da candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia nas eleições deste ano, o governador Rui Costa (PT) disse que seria uma tentativa da oposição de querer vencer as eleições de forma "forçada".

Presente na convenção que marca a oficialização da candidatura do seu correligionário, Jerônimo Rodrigues (PT), Rui atacou o ex-prefeito de Salvador e candidato ao governo, ACM Neto, ao afirmar que o mesmo estaria utilizando "fake news" como uma estratégia para minimizar a sua fraca recepção em eventos no interior.

"Tem gente que fugiu de disputar a eleição em 2018 com medo de perder e agora não tá querendo entrar em campo pois quer ser nomeado usando notícia falsa. Tentam usar dessas estratégias pequenas para tentar desestabilizar uma campanha forte como a do PT", atacou.

O governador se referiu ao suposto acordo de apoios entre Lula e Luciano Bivar no âmbito federal, que culminaria na retirada da campanha de Jerônimo, após o presidente União Brasil desistir da sua candidatura ao Palácio do Planalto. De acordo com a especulação, ao fazer isso Bivar teria o apoio da federação formada por PT, PCdoB e PV para disputar a presidência da Câmara em 2023.

"É difícil andar pelo interior, pois é um fiasco atrás do outro, e é difícil depois de três anos e meio dizer que não tem nada a ver com Bolsonaro, quando o grupo dele ocupa todos os cargos federais.