Elmar admite interesse em vaga no TCU: “Quem não gostaria?”

Elmar Nascimento (União Brasil), busca vaga no TCU - Foto: Zeca Ribeiro | Câmara dos Deputados

O deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) admitiu ter interesse em uma cadeira no Tribunal de Contas da União (TCU). A próxima vaga será aberta em fevereiro de 2026, com a aposentadoria do ministro baiano Aroldo Cedraz.

“A decisão a gente toma quando o momento exige, todas as opções estão postas. Em fevereiro, vamos ter uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), quem não gostaria? Vou avaliar, porque se eu sair (candidato), é para ganhar”, disse Elmar em entrevista ao jornal O Globo.

A vaga inicialmente estaria na cota do PT, mas membros do centrão tentam se viabilizar na disputa. Questionado, o parlamentar baiano não acredita que a vaga fique com um petista.

“Como você vai convencer, em ano de eleição, uma bancada do PL a votar em alguém do PT? Por ser ano eleitoral, eles começaram com 150 votos contra”, argumentou.