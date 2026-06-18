Em aceno político, ministro de Lula elogia Alcolumbre e Hugo Motta

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Em meio aos esforços do governo para reconstruir a relação com o Congresso Nacional, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, fez nesta quarta-feira, 18, um aceno público aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Principal articulador político do governo no Congresso, Guimarães afirmou nas redes sociais que tem feito esforços para destravar pautas importantes para o governo Lula (PT), dando a entender que terá êxito porque os dois chefes do Legislativo são parceiros do país e do Executivo.

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“Temos feito nas últimas semanas um esforço enorme para evitarmos a aprovação de pautas no congresso que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas. Os presidentes da Câmara e do Senado são parceiros do país e do nosso governo do presidente Lula nessa construção”, escreveu.

Confira:

Temos feito nas últimas semanas um esforço enorme para evitarmos a aprovação de pautas no congresso que possam comprometer o equilíbrio das contas públicas. Os presidentes da câmara @HugoMottaPB e o presidente do Senado @davialcolumbre são parceiros do país e do nosso governo do… — José Guimarães (@joseguimaraesce) June 18, 2026

Relação de Lula e Alcolumbre

Nos bastidores, o ministro José Guimarães também atua para reaproximar Lula do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A relação entre os dois atravessa um período de desgaste desde o fim do ano passado, quando o governo acumulou derrotas importantes na Casa.

A crise se intensificou após a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).