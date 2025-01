Em reunião ministerial, Lula brinca sobre cirurgia na cabeça

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com ministros do governo federal no Palácio da Alvorada. Brasília - DF - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Durante reunião ministerial, o presidente Lula (PT) iniciou o encontro falando sobre sua saúde e os riscos de morte que enfrentou ao longo da vida.

A confraternização do petista e os membros do Executivo acontece no Palácio da Alvorada, um dia após a alta médica do mandatário.

Na ocasião, Lula lembrou a cidade onde nasceu, no interior de Pernambuco, de acordo com a coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

No discurso, Lula também rememorou o câncer de laringe que teve em 2011 e do recente risco de morte durante a pane no avião presidencial quando voltava da viagem ao México, em 1º de outubro.

O petista fez declarações parecidas quando recebeu alta hospitalar, no domingo, 15, durante coletiva de imprensa.

Conforme o colunista, o chefe do Executivo federal ainda brincou sobre as suas duas cirurgias no cérebro e afirmou que está com a “cabeça mais limpa do Brasil”.

O encontro do petista com os ministros acontece em meio a reforma ministerial já anunciada pelo próprio mandatário.