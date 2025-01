Lula diz que não fará interferências no mandato de Galípolo no BC

Lula e presidente do BC, Gabriel Galípolo - Foto: Reprodução | Instagram

O novo presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, considerado homem de confiança do presidente Lula (PT), conforme o próprio petista afirmou nesta sexta-feira, 20. Em discurso, o mandatário negou que fará qualquer tipo de interferência no mandato de Galípolo.

“Queria, Galípolo, dizer para você uma coisa muito importante, quero que você saiba que está aqui por relação de confiança minha e de toda equipe de governo”, disse Lula.

“Quero que saiba que jamais haverá, por parte da Presidência, qualquer interferência no trabalho que você tem que fazer no Banco Central”, completou.

Leia mais

>> Em despedida de Campos Neto, BC eleva Selic em 1 pp para 12,25%

>> Wagner garante veto de Lula a artigo que restringe acesso ao BPC

>>Senado aprova três novos diretores do Banco Central

A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais do chefe do Executivo, ao lado de Galípolo, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento).

Em tom de crítica ao ex-presidente da instituição, Campos Neto, o petista afirmou que Galípolo será o presidente que terá mais autonomia que o próprio Banco Central.

“E quero te dizer que você será certamente o mais importante presidente do BC que esse país já teve, que vai ser o presidente com mais autonomia que o BC já teve, porque tenho certeza que sua qualidade profissional, experiência de vida e seu compromisso com povo brasileiro, certamente, você vai dar uma lição de como é que se governa o BC com a verdadeira autonomia”, disse.

Veja vídeo

Nesta sexta, a instituição fez mais um leilão extraordinário de dólares. Desde o último dia 12, foram injetados US$ 27,76 bilhões pela autoridade monetária no mercado de câmbio –maior valor já registrado em um mês.

O dólar abriu o dia em queda e, às 9h07, estava cotado a R$ 6,0859. Depois da primeira atuação do BC, a moeda norte-americana foi puxada para baixo. Às 9h53, caía 1,18%, sendo cotada a R$ 6,051