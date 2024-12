Em revés para Ciro, vereadores do PDT apoiam prefeito do PT em Fortaleza

Ciro Gomes enfrenta desgaste em reduto eleitoral - Foto: Evaristo Sa | AFP

O prefeito eleito de Fortaleza (CE), Evandro Leitão (PT), terá em sua base seis dos oito vereadores do PDT. A decisão de proximidade dos parlamentares com Leitão configura um revés para o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que defende uma oposição ao PT.

Leia mais

>> Evandro Leitão é eleito prefeito de Fortaleza

>> Ciro Gomes pode ser expulso do PDT; deputados se reunirão para debate

As exceções na bancada são PPCell, que fez campanha para o bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições, e Jânio Henrique, que é próximo ao ex-prefeito Roberto Cláudio, um dos principais aliados de Ciro.

As eleições de Fortaleza representaram uma derrota para Ciro, que viu o atual prefeito e aliado, José Sarto, ficar em terceiro lugar. No segundo turno, o PDT não se posicionou formalmente, mas aliados do ex-ministro fizeram campanha para Fernandes. Em contrapartida, o presidente nacional da sigla, André Figueiredo, declarou voto em Evandro Leitão.

Ex-pedetista, o deputado estadual esteve no partido até dezembro passado e integra o grupo político do senador Cid Gomes, que está hoje no PSB. Evandro Leitão foi o primeiro cidista a deixar a sigla, após conseguir uma vitória judicial.

O mau desempenho do PDT não foi apenas em Fortaleza: a sigla passou de 67 prefeituras para cinco no Ceará, seu principal reduto no país. Os números são um reflexo do rompimento dos irmãos Ferreira Gomes: o PSB de Cid, por outro lado, passou de oito administrações para 65, consolidando-se como o principal partido no estado.