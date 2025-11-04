POLÍTICA
Embarcação de Lula em Belém tem histórico de polêmica no Amazonas
Barco pertence a empresário que recebeu R$ 2,3 mi em aluguéis estaduais e foi alvo de denúncia da Justiça
Por Yuri Abreu
O barco que está hospedando o presidente Lula (PT) em Belém, antes da participação do mandatário em um evento pré-COP 30 na capital paraense, já esteve envolvida em polêmicas no Amazonas.
A embarcação “Iana III” tem como dono o empresário Iomar Cavalcante de Oliveira. Em 2018, conforme o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, ele recebeu uma R$ 2,3 milhões pelo aluguel de embarcações para atender ao então governador do estado, Amazonino Mendes (PDT).
Iomar ainda mantinha parentes em cargos na administração local. Ele é tio de é tio de Orsine Junior, político amazonense que, em 2018, durante a gestão Amazonino, comandava a Empresa de Turismo do Amazonas (Amazonastur), cujo controle pertence ao governo estadual.
Naquele mesmo ano, Iomar apareceu como um dos doadores da campanha de Amazonino — segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o empresário doou R$ 80 mil.
Inspeção da Justiça
Em 2021, o "Iana III" foi alvo de um pedido de inspeção da Justiça Eleitoral para checar o suposto uso para entregar alimentos em benefício do candidato do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), à Prefeitura de Coari, interior do estado.
Segundo a denúncia, a coligação PP-Republicanos-MDB apresentou vídeos mostrando caixas sendo retiradas do "Iana III" e colocadas em picapes que seriam usadas pela campanha do candidato.
