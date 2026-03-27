POLÍTICA
Emissão da CIN na Bahia é ampliada após apoio do Governo Federal
Objetivo central é a digitalização completa dos serviços municipais
Por Isabela Cardoso
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, formalizou nesta sexta-feira, 27, uma parceria estratégica com o governo federal para modernizar a gestão pública e expandir a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no estado.
Durante a cerimônia, foram assinados acordos que integram a Bahia ao Programa de Cidadania e Modernização da Identificação Civil (ProCIN) e ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI).
O objetivo central é a digitalização completa dos serviços municipais, eliminando a dependência de processos físicos em papel.
Digitalização e modernização da gestão pública
A iniciativa visa levar suporte técnico da União para que municípios baianos de todos os portes avancem na transformação digital. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou o pioneirismo do estado:
- Foco na transição definitiva de processos físicos para o ambiente digital.
- Garantia de que cidades menores tenham o mesmo suporte tecnológico que as grandes metrópoles.
- O PNGI busca fortalecer a governança e a entrega de serviços ao cidadão.
"A Bahia já se movimentou muito. Temos várias cidades baianas que já saíram do papel e já estão no digital. E queremos levar isso para todos os municípios, não importa o tamanho deles", afirmou a ministra Esther Dweck.
O que é a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
A CIN surge para substituir o antigo Registro Geral (RG), unificando a identificação do cidadão em todo o território brasileiro. Diferente do modelo anterior, onde era possível emitir um RG diferente em cada estado, a nova identidade utiliza o CPF como número único e universal.
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Um dos principais pilares do novo documento é o aumento rigoroso na proteção dos dados dos brasileiros:
- O documento conta com elementos de segurança modernos que dificultam a falsificação.
- A utilização apenas do CPF impede que uma pessoa tenha múltiplos números de identificação pelo país.
- O sistema integrado dificulta fraudes de identidade e o uso indevido de nomes de terceiros.
Facilidades e acesso a serviços públicos
Além da segurança, a nova Carteira de Identidade Nacional funciona como uma chave de acesso fundamental para o ecossistema digital do governo.
O documento facilita a identificação precisa para o recebimento de benefícios sociais e auxílios, garantindo que o cidadão tenha seus direitos assegurados de forma rápida.
A versão digital, disponível no aplicativo Gov.br, possui a mesma validade jurídica do papel e inclui o código Machine Readable Zone (MRZ), o mesmo padrão internacional utilizado em passaportes, o que simplifica viagens em países do Mercosul e moderniza a experiência do usuário baiano.
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