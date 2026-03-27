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POLÍTICA

Emissão da CIN na Bahia é ampliada após apoio do Governo Federal

Objetivo central é a digitalização completa dos serviços municipais

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/03/2026 - 13:58 h

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O documento conta com biometria facial e digital, além de QR Code para autenticação
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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, formalizou nesta sexta-feira, 27, uma parceria estratégica com o governo federal para modernizar a gestão pública e expandir a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no estado.

Durante a cerimônia, foram assinados acordos que integram a Bahia ao Programa de Cidadania e Modernização da Identificação Civil (ProCIN) e ao Programa Nacional de Gestão e Inovação (PNGI).

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O objetivo central é a digitalização completa dos serviços municipais, eliminando a dependência de processos físicos em papel.

Digitalização e modernização da gestão pública

A iniciativa visa levar suporte técnico da União para que municípios baianos de todos os portes avancem na transformação digital. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, destacou o pioneirismo do estado:

  • Foco na transição definitiva de processos físicos para o ambiente digital.
  • Garantia de que cidades menores tenham o mesmo suporte tecnológico que as grandes metrópoles.
  • O PNGI busca fortalecer a governança e a entrega de serviços ao cidadão.

"A Bahia já se movimentou muito. Temos várias cidades baianas que já saíram do papel e já estão no digital. E queremos levar isso para todos os municípios, não importa o tamanho deles", afirmou a ministra Esther Dweck.

O que é a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

A CIN surge para substituir o antigo Registro Geral (RG), unificando a identificação do cidadão em todo o território brasileiro. Diferente do modelo anterior, onde era possível emitir um RG diferente em cada estado, a nova identidade utiliza o CPF como número único e universal.

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Um dos principais pilares do novo documento é o aumento rigoroso na proteção dos dados dos brasileiros:

  • O documento conta com elementos de segurança modernos que dificultam a falsificação.
  • A utilização apenas do CPF impede que uma pessoa tenha múltiplos números de identificação pelo país.
  • O sistema integrado dificulta fraudes de identidade e o uso indevido de nomes de terceiros.

Facilidades e acesso a serviços públicos

Além da segurança, a nova Carteira de Identidade Nacional funciona como uma chave de acesso fundamental para o ecossistema digital do governo.

O documento facilita a identificação precisa para o recebimento de benefícios sociais e auxílios, garantindo que o cidadão tenha seus direitos assegurados de forma rápida.

A versão digital, disponível no aplicativo Gov.br, possui a mesma validade jurídica do papel e inclui o código Machine Readable Zone (MRZ), o mesmo padrão internacional utilizado em passaportes, o que simplifica viagens em países do Mercosul e moderniza a experiência do usuário baiano.

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