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INTERIOR

Prefeito de Paulo Afonso aposta no turismo para virar referência nacional

Cidade pode entrar na rota dos paraísos baianos; entenda

Ane Catarine e Rodrigo Tardio

Por Ane Catarine e Rodrigo Tardio

27/03/2026 - 11:39 h | Atualizada em 27/03/2026 - 11:51

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O prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), em evento do Sebrae
O prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), em evento do Sebrae -

O prefeito de Paulo Afonso, Mário Galinho (PSD), destacou o potencial econômico e estratégico da cidade durante participação no Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras, realizado entre os dias 25 e 28 de março, no Centro de Convenções de Salvador.

Em entrevista ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 27, o gestor afirmou que a presença no evento faz parte de uma estratégia para fortalecer o desenvolvimento local e posicionar o município no cenário de inovação.

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Segundo Mário, Paulo Afonso reúne condições favoráveis para crescer, com destaque para a oferta de energia limpa, a estrutura do Polo Tecnológico e a localização estratégica no Nordeste.

Paulo Afonso nasceu voltada para o desenvolvimento do Nordeste e produz energia limpa para mais de nove estados. Além disso, tem um potencial gigantesco para o turismo. Precisamos estar em eventos como esse para buscar inovação e colocar a cidade na rota do desenvolvimento
Mário Galinho

O prefeito também ressaltou que a posição geográfica do município, na divisa com Alagoas, Pernambuco e Sergipe, pode impulsionar o turismo e ampliar a visibilidade da cidade no cenário nacional.

“É uma cidade bem localizada e com grande potencial turístico. Estamos trabalhando para que entre, de vez, na rota nacional”, completou.

Evento

Paulo Afonso participa do evento com um estande coordenado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio (SETIC), por meio da superintendência de Indústria e Comércio.

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O Salão Sebrae das Cidades Empreendedoras é considerado uma vitrine das potencialidades dos municípios baianos, reunindo gestores, especialistas e investidores para discutir soluções que impulsionem o ambiente de negócios e o crescimento sustentável.

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Tags:

Bahia economia Paulo Afonso Turismo

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