Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IRREGULARIDADES

Empresa questiona edital de R$ 1,5 milhão em Valente

Certame é destinado a contrução de quadra poliesportiva

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

04/03/2026 - 16:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ubaldino Amaral (Avante) vai ter prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica
Ubaldino Amaral (Avante) vai ter prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica -

Um pedido de medida cautelar visa suspender uma Concorrência Eletrônica da Prefeitura de Valente, gestão do prefeito Ubaldino Amaral (Avante). O certame, estimado em R$ 1.555.332,45, é destinado à construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiários no Centro Municipal de Educação Luís Eduardo Magalhães.

A denúncia, protocolada pela empresa PJS Construção e Serviços LTDA, questiona pontos específicos do edital que, de acordo com a representante, feriam a Nova Lei de Licitações.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Prefeitura é obrigada a contratar segurança certificada pela PF
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias

Entre as supostas irregularidades estão a exigência de certidões da Junta Comercial emitidas nos últimos 30 dias, a cobrança de garantia de proposta de 1% e a necessidade de atestados técnicos específicos para a execução de quadras.

Decisão

Ao analisar o caso, o TCM entendeu que não foram demonstrados os requisitos legais para a interrupção imediata do processo, cuja sessão de abertura ocorreu no último dia 2 de março.

Um dos fatores decisivos para o indeferimento foi a participação de 11 empresas na disputa eletrônica, o que, para o Tribunal, indica que as exigências do edital não comprometeram a competitividade do certame.

Tramitação

Embora a liminar tenha sido negada, o processo vai continuar em tramitação para análise do mérito.

O prefeito Ubaldino Amaral (Avante) e a secretária municipal de Educação, Maura da Silva Miranda, foram notificados e tiveram um prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica.

A reportagem procurou a Prefeitura de Valente, e aguarda resposta ao questionamento.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Concorrência Eletrônica medidas cautelares Nova Lei de Licitações quadra poliesportiva TCM valente

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ubaldino Amaral (Avante) vai ter prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Ubaldino Amaral (Avante) vai ter prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Ubaldino Amaral (Avante) vai ter prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Ubaldino Amaral (Avante) vai ter prazo de 20 dias para apresentar defesa técnica
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x